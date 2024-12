HIEUTHUHAI gây hoang mang chỉ vì 1 chiếc quần giữa concert

Tối 7/12, concert 3 Anh Trai Say Hi chính thức khép lại đầy thành công rực rỡ tại Hà Nội. Trong 30 Anh Trai, HIEUTHUHAI là nhân tố được chú ý nhất. Tại concert trên SVĐ Mỹ Đình, ngoài visual siêu điển trai, các màn biểu diễn cuốn hút, nam rapper gen Z còn có outfit bắt mắt, ấn tượng và vô cùng "độc lạ", điển hình là chiếc quần tưởng là quần tụt nhưng không phải quần tụt của anh.

Việc mặc chiếc quần "dị" có đến 3 phần lưng quần khiến HIEUTHUHAI rơi vào tình huống "dở khóc dở cười" trên sân khấu. Do tưởng HIEUTHUHAI gặp sự cố tụt quần mà không biết, Anh Tú Atus và WEAN LE đã vội tới nhắc khéo. WEAN LE thậm chí còn nhanh tay kéo quần lên để "giải cứu" chính chủ. Hành động nhanh gọn dứt khoát, "không 1 động tác thừa" của WEAN LE khiến HIEUTHUHAI bất ngờ, chỉ biết cười trừ. Trong khi Anh Tú Atus lại không nhịn được cười sau khi biết bản thân bị chiếc quần của HIEUTHUHAI đánh lừa.

Chiếc quần "gây hiểu lầm" khiến HIEUTHUHAI rơi vào tình huống "dở khóc dở cười"

Chiếc quần nhìn có vẻ tụt nhưng sự thật lại không bị tụt của HIEUTHUHAI đã "lừa" Anh Tú Atus và WEAN LE

Cũng trong concert tối qua, HIEUTHUHAI cũng đã có màn biến hình đầy bất ngờ thành siêu nhân đỏ trên sân khấu Ngáo Ngơ, cùng JSOL, Erik, Anh Tú Atus. Chứng kiến hình ảnh tấu hề gây sốc của HIEUTHUHAI, các fan chỉ biết kêu trời vì mọi khí chất nam chính ngôn tình của anh đều đã bay sạch. Đến MC Trấn Thành phải thốt lên đầy kinh ngạc trước phong cách ăn mặc bỗng khác thường của nam rapper gen Z: "Hiếu ơi mặc cái gì vậy Hiếu?".

HIEUTHUHAI cùng các Anh Trai thuộc "boyband toàn cầu" hóa thân thành siêu nhân (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Fan cười ngất trước visual "siêu nhân đỏ" của Trần tổng HIEUTHUHAI

Tại Hà Nội, concert Anh Trai Say Hi diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình. Sau đêm đầu tiên vào 7/12 thì ngày 9/12 sẽ diễn ra show tiếp theo. Trong những ngày qua, các Anh Trai Say Hi liên tục tham gia các hoạt động giao lưu tại Hà Nội. Theo đó, các nghệ sĩ đã ghé Nhà Hát Lớn, diễu hành bằng xe buýt 2 tầng quanh đường phố, viếng và dâng hương ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giao lưu ở Trung Ương Đoàn Thanh Niên và Nhà truyền thống Báo Nhân Dân.

Vào ngày đầu tiên, dàn Anh Trai Say Hi sau khi giao lưu tại Nhà Hát Lớn đã di chuyển bằng xe buýt 2 tầng tham quan trung tâm thành phố. Nhìn khoảnh khắc người hâm mộ nối đuôi nhau để đi theo thần tượng có thể thấy được sức nóng hiện tại của dàn Anh Trai. Đã lâu rồi Vbiz mới chứng kiến cảnh tượng rần rần như hiện tại. Bên cạnh đó, từ cách tổ chức chỉn chu của ekip, lịch trình giao lưu đến không khí do các fan tạo ra khiến cho sự kiện đổ bộ của dàn Anh Trai Say Hi không thua gì sự kiện quốc tế.

Concert 3 Anh Trai Say Hi khép lại đầy thành công rực rỡ trong niềm hân hoan của người hâm mộ tại Hà Nội