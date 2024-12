Khán giả đề nghị tạm dừng concert Anh Trai Say Hi trên sóng livestream

Theo như MC Trấn Thành chia sẻ, đã có 5 vạn (50.000) người đang tham dự đêm concert Anh Trai Say Hi tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Từ 4 giờ sáng, rất đông khán giả đã có mặt để chuẩn bị xếp hàng vào bên trong sân với mục đích tranh được vị trí đẹp. Thời tiết Hà Nội hôm nay có sự thay đổi thất thường, rét và những cơn mưa xuất hiện khiến khán giả phải mặc áo mưa. Chính vì thế, từ trưa, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều clip khán giả mệt mỏi nằm ngay ra sàn, thậm chí là ngất xỉu. Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự của concert cũng gặp khó khăn trong khâu huy động mọi người nhường đường. Tuy nhiên BTC luôn có mặt kịp thời để xử lý các sự cố.

Trước khi 30 anh trai bắt đầu tiết mục chào sân thì khán giả đã được "hâm nóng" không khí bởi những màn giao lưu, minigame. Đáng nói, trong lúc đang truyền micro để trả lời câu hỏi thì một khán giả nữa bất ngờ nói thẳng trên sóng livestream: "Em xin lỗi em phá chương trình, nhưng đang có người đã bị ngất, khu đấy đang rất loạn. Bây giờ mọi người phải xử lý vấn đề này đã, xử lý được thì hãy tiếp tục chạy chương trình ạ".

Chia sẻ của vị khán giả này khiến không khí khán đài im ắng, nhiều người lộ rõ vẻ mặt lo lắng.

Clip: Khán giả đề nghị ban tổ chức xử lý trường hợp khán giả bị ngất rồi mới tiếp tục các hoạt động kế tiếp của concert Anh Trai Say Hi

MC ngay sau đó cho biết: "Ok bạn, chúng ta sẽ xử lý ngay bây giờ" và tiếp tục phần sau của chương trình. Đoạn video lập tức trở nên viral trên MXH với nhiều luồng ý kiến khác nhau. Theo quan sát, ở các khu cửa vào mỗi khu vực đều có phòng y tế trực sẵn phòng có trường hợp cần cấp cứu. Lực lượng bảo vệ và điều phối của chương trình cũng luôn sẵn sàng ứng phó hỗ trợ khán giả hết mức có thể.

Từ 4 giờ sáng 7/12, khán giả đã đến khu vực check vé để xếp hàng dù ban tổ chức thông báo 11h30 mới bắt đầu mở cổng

Khán giả đứng ngoài trời trong khoảng thời gian rất dài, lượng người lại vô cùng đông đúc

Một số người phải vật vã mặc áo mưa, nằm luôn ra sàn

Concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội có sự góp mặt đủ 30 anh trai, thu hút khoảng 50.000 khán giả