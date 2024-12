Phạm Hương flex bên trong tiệc Noel tại Mỹ, zoom cận phát hiện 2 thứ phơi bày cuộc sống chốn hào môn

Tính đến thời điểm hiện tại, Phạm Hương đã có gần 8 năm sinh sống tại Mỹ. "Hoa hậu quốc dân" nay là mẹ bỉm 2 con, phu nhân của một doanh nhân giàu nức tiếng. Phạm Hương tập tành kinh doanh bằng việc mở shop hoa, song song đó vẫn ưu tiên chăm sóc gia đình nhỏ. Cứ mỗi dịp lễ hội cuối năm, Phạm Hương lại khiến nhiều người choáng ngộp khi khoe trang trí nhà cực lộng lẫy, tiệc tùng cũng "rất gì và này nọ".

Mới đây nhất, Phạm Hương lại bật chế độ "flex" bữa tiệc Giáng sinh bên trong ngôi biệt thự trắng. Có thể thấy, nàng hậu bày bàn ăn cho tầm 6 -10 người dùng, các món ăn được sắp đặt và trang trí theo màu đỏ - cam chủ đạo vô cùng hoành tráng và sang trọng. Ngoài những món không thể thiếu trong dịp Noel như thịt nướng, khoai tây nghiền, phô mai, salad, mì, bánh ngọt, trái cây... thì một chi tiết độc đáo, thể hiện sự giàu có trong tiệc nhà Phạm Hương chính là mâm tôm hùm "siêu to khổng lồ". Dựa vào ảnh, có thể thấy Phạm Hương đã chiêu đãi khách mời tầm 20-25 con tôm to, đây là một trong những loại hải sản có giá rất đắt đỏ.

Phạm Hương chuẩn bị bữa tiệc Noel xịn xò, chỉn chu ngay bên trong căn biệt thự bề thế tại Mỹ

Ngoài những món đặc trưng, nàng hậu còn đãi khách mời cả mâm tôm hùm

Hoa hậu Phạm Hương diện chiếc đầm đỏ rực, khoe vóc dáng gợi cảm và nuột nà hậu sinh 2 con. Dù đã lui về hậu trường những mỗi khi lộ diện, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đều gây sốt vì nhan sắc thăng hạng. Đặc biệt, zoom cận bức ảnh check in của Phạm Hương, netizen soi được thêm 1 chi tiết chuẩn "phú bà" chính là bộ trang sức lấp lánh cùng 2 nhẫn kim cương cực to.

Hoa hậu Phạm Hương khoe vóc dáng gợi cảm, nhan sắc ngày càng mặn mà

Phu nhân hào môn còn khéo "flex" độ giàu có bằng các đeo phụ kiện là bộ trang sức cùng 2 chiếc nhẫn kim cương to

Trước đó, Hoa hậu Phạm Hương cũng nhiều lần khoe sở hữu trang sức đắt tiền. Ngoài được chồng chiều chuộng mua tặng vào dịp đặc biệt thì một số nhẫn của Phạm Hương là món quà từ mẹ chồng. Ngoài nhẫn, Phạm Hương còn khoe được tặng đồ hiệu, siêu xe, biệt thự view biển... Không còn hoạt động showbiz, giờ đây Phạm Hương dành thời gian nhiều cho 2 con trai. Cô thường đưa các con du lịch, trải nghiệm những trò chơi hay bộ môn thể thao giới giàu như đánh golf, trượt tuyết...

5 năm trước, khi được hỏi về lý do quyết định bỏ lại sự nghiệp đang phát triển để sang Mỹ, Phạm Hương nói: "Cuộc sống trong showbiz thì cũng giống như cuộc sống trên mạng xã hội. Ai cũng thích vẽ màu hồng, thích tô điểm make up dày và nói lời mật ngọt dễ nghe lấy lòng người khác. Sống thẳng sống thật thì không được lòng số đông. Tôi chán cạnh tranh, chán xe xua event, váy áo rồi. Tôi chỉ muốn đơn giản, thích tự do và không bị ràng buộc bởi bất kì thứ gì cả, kể cả danh hiệu".

Phạm Hương thường được tặng nhẫn vào những dịp đặc biệt

Nàng hậu sống trong căn biệt thự sân vườn rộng 1000m2

Hồi tháng 2/2024, Phạm Hương xác nhận danh tính chồng chính là đại gia Bobby Trần. Cô khoe ông xã là người ủng hộ lớn nhất của mình trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Bobby Trần là Việt kiều, là CEO của một tập đoàn có chi nhánh ở nhiều nước Châu Á. Chồng của Phạm Hương còn tham gia lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập. Dù đã ở độ tuổi ngoài 50 nhưng doanh nhân Bobby Trần vẫn rất phong độ, bảnh bao và được khen đẹp đôi khi xuất hiện cùng vợ Hoa hậu. Nam doanh nhân còn có bộ sưu tập siêu xe thuộc các hãng đắt đỏ như: Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Bugatti...

Phạm Hương được cầu hôn vào tháng 2/2019 nhưng đến nay chưa tổ chức lễ cưới. Mẹ bỉm từng chia sẻ mong muốn khi con cái cứng cáp, có thể mang nhẫn cưới vào lễ đường cho bố mẹ thì mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Về lý do vẫn quyết giữ kín mặt ông xã mỗi khi đăng ảnh lên mạng xã hội, Phạm Hương chia sẻ: "Vì anh ấy không phải là người của showbiz. Anh ấy chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Cuộc sống, công việc của họ sẽ không thoải mái. Tôi chỉ muốn họ có một cuộc sống bình dị, một gia đình bình thường. Bản thân tôi cũng chấp nhận là người bình thường, nhường lại hào quang để các bạn, các em khác có thể tỏa sáng".

Chồng Phạm Hương là một đại gia có tiếng, sở hữu nhiều siêu xe

Phạm Hương được khen là bà nội trợ đảm đang, cứ dịp lễ hay sinh nhật các con đều tự tay chuẩn bị và bày trí