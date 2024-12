Song Hye Kyo lần đầu tiết lộ về đời mình sau 23 năm: Là phụ nữ, tôi vừa đau khổ vừa hạnh phúc

Mới đây, một đoạn clip giới thiệu sự xuất hiện của Song Hye Kyo trong chương trình "You Quiz on the Block" đã được chia sẻ.

Cụ thể, tập 274 của chương trình được phát sóng vào ngày 25/12 trên kênh tvN được mang tên 'Có những điều kỳ diệu'. Trong tập này có sự xuất hiện của những nhân vật đặc biệt, những người trải qua những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời mình như 1 nhà vật lý trị liệu cho đội tuyển quốc gia, một giáo viên trung học từng sống sót sau khi bị sét đánh, một giáo sư trong lĩnh vực y khoa từng cấp cứu cho rất nhiều mạng sống... và diễn viên Lee Min Ho.

Vào cuối chương trình, Song Hye Kyo bất ngờ xuất hiện và trò chuyện cùng mọi người. Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc và vui vẻ với sự xuất hiện của Song Hye Kyo. Hai host của chương trình là Yoo Jae Seok và Jo Se Ho cũng thay nhau đặt cho Song Hye Kyo những câu hỏi thú vị.

Yoo Jae Seok nói rằng Song Hye Kyo đã trở thành một ngôi sao kể từ khi vừa ra mắt, thời điểm những năm 2000 cái tên của người đẹp đã trở thành biểu tượng. Trước lời khen ngợi của đàn anh, Song Hye Kyo bày tỏ sự ngại ngùng khiến mọi người phì cười vì tính cách dễ thương.

Ngoài ra, Yoo Jae Seok cũng đã thể hiện sự ngạc nhiên về cách trả lời rất thoải mái và trực tiếp của Song Hye Kyo trong cuộc phỏng vấn. Cũng trong buổi trò chuyện, Yoo Jae Seok cũng đề cập tới lời cảm ơn bản thân của Song Hye Kyo khi nhận giải thưởng tại Rồng Xanh năm ngoái. Song Hye Kyo chia sẻ: “Với tư cách là một người phụ nữ, là một con người bình thường và là diễn viên Song Hye Kyo, tôi cũng đã có những khoảng thời gian đau khổ và hạnh phúc, nhưng…”. Đoạn hội thoại úp mở càng làm khán giả kỳ vọng về những chia sẻ chân thành của Song Hye Kyo sau 23 năm.

Hiện tại trên trang các trang mạng xã hội, phản ứng của netizen về Song Hye Kyo vô cùng tích cực, ai cũng trầm trồ vì nhan sắc của Song Hye Kyo.

- Vẫn đẹp quá.

- Làm thật tốt công việc của mình và làm từ thiện cũng rất nhiều.

- Rất lâu rồi mới thấy chị ấy có mặt trên show giải trí.

- Các cô gái đều yêu thích và ngưỡng mộ Song Hye Kyo.

- Hài hước là có nhiều kẻ tuyên bố rằng ghét cô ấy nhưng họ lại khát khao được trở thành cô ấy nhất.

- Tóc ngắn thực sự rất hợp với Song Hye Kyo.

- Song Hye Kyo xứng đáng hạnh phúc.

- Tôi thật sự tò mò những nỗi đau mà Song Hye Kyo trải qua.