Nate: Tài tử Lee Jun Ho (King the Land) bị phạt 1,8 tỷ đồng

Ngày 26/12, tờ Nate đưa tin nam ca sĩ kiêm diễn viên Lee Jun Ho (2PM) đã trải qua 1 cuộc điều tra thuế chuyên sâu, nhắm đến các cá nhân sở hữu tài sản ròng khủng trong showbiz, từ tháng 9/2023. Sau khi rà soát toàn bộ thu nhập và tài sản của Lee Jun Ho, cục thuế đã phát hiện bất thường trong việc kê khai. Cuối cùng, nam nghệ sĩ hàng đầu phải nộp 100 triệu won (gần 1,8 tỷ đồng) tiền thuế.

Thông tin Lee Jun Ho trốn thuế, gian dối trong việc kê khai tài sản cá nhân gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Vụ việc này làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh của mỹ nam hàng đầu Kbiz. Ngay sau khi thông tin được đưa ra, công ty quản lý của Lee Jun Ho bác bỏ: "Lee Jun Ho không trốn thuế. Anh ấy chỉ nộp thuế bổ sung và đã hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế của mình". Khi truyền thông liên hệ với Cục Thuế Quốc gia Hàn Quốc, quan chức đại diện cho biết: "Thời gian qua, Cục điều tra số 2 của Cục thuế Seoul đã tiến hành thanh tra thuế đối với các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, bao gồm cả người nổi tiếng. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng hiếm có trường nào bị điều tra mà không có vấn đề bất thường liên quan đến thuế".

Truyền thông Hàn cho biết Lee Jun Ho đã bị điều tra thuế và phải nộp phạt 1,8 tỷ đồng

Lee Jun Ho sinh năm 1990. Anh ra mắt trong nhóm nhạc 2PM năm 2008 với vai trò hát chính. Gần đây, Jun Ho rẽ hướng phát triển sự nghiệp diễn xuất. Với khả năng thể hiện tự nhiên trước ống kính, anh nhanh chóng thoát mác thần tượng đi đóng phim vốn chịu nhiều định kiến ở Hàn Quốc, trở thành ngôi sao sáng ở lĩnh vực truyền hình. Năm 2023, anh đứng thứ 12 trong top 40 nghệ sĩ quyền lực Hàn Quốc theo danh sách công bố vào tháng 5 của Forbes Hàn Quốc.

Không chỉ đẹp trai, tài năng, thành viên nhóm 2PM còn sở hữu khối tài sản khủng. Tháng 8/2024, anh mua căn nhà trị giá 17,5 tỉ won (hơn 324 tỉ đồng) ở Gangnam, Hàn Quốc. Ngoài ra, nam diễn viên còn sở hữu 2 căn hộ trong tòa nhà văn phòng sang trọng The Rivers Cheongdam ở Cheongdam-dong, Seoul (Hàn Quốc), với giá mỗi căn dao động 1,5 đến 1,8 tỷ won (tương đương 26-31 tỷ đồng).

Mỹ nam Hàn Quốc sở hữu nhiều bất động sản hạng sang, có giá trị cao

Về đời tư, Lee Jun Ho từng vướng tin hẹn hò Yoona (SNSD). Tháng 7/2023, tờ The Proof đưa tin cặp sao đã phát triển mối quan hệ từ bạn bè thành người yêu trước khi hợp tác trong bộ phim King the Land. Đây cũng là lý do họ quyết định cùng đóng chính trong tác phẩm hài lãng mạn của đài JTBC. Tuy nhiên, đại diện công ty quản lý của Lee Jun Ho và Yoona đã bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định cả 2 chỉ là bạn bè thân thiết trong showbiz Hàn.

Truyền thông từng đưa tin Lee Jun Ho và Yoona hẹn hò, nhưng công ty quản lý của cả 2 phủ nhận

Nguồn: Nate