Sau chương trình Anh Trai Say Hi, có thể nói Dương Domic là 1 trong những Anh Trai thăng cấp và có sức hút lớn với khán giả hiện tại. Nam ca sĩ có khả năng hát, nhảy, sáng tác và sở hữu visual sáng, chiều cao nổi trội 1,85 m. Giữa thời điểm Dương Domic và dàn Anh Trai đang "làm mưa làm gió" với 2 đêm concert tại Hà Nội (7 và 9/12), cộng đồng mạng đã chia sẻ rần rần đoạn video nam ca sĩ "phong ấn" đồng nghiệp của mình khi đứng chung khung hình.

Cụ thể, vào ngày 4/12, các Anh Trai đã buổi giao lưu với fan tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Đến lượt của RHYDER, Captain Boy và Jsol, trong lúc cả ba đang vui vẻ tương tác, vẫy tay chào người hâm mộ, Dương Domic bỗng xuất hiện đứng chung khung hình với 3 Anh Trai. Với lợi thế chiều cao khủng, vóc dáng to lớn lại còn lên đồ khác biệt và đeo kính đen cực ngầu, Dương Domic khiến RHYDER, Captain Boy và Jsol bỗng hóa... thiếu niên. Sao nam gen Z cao hơn 3 Anh Trai nói trên đến nửa cái đầu. Đáng chú ý, ngay khi Dương Domic vừa tiến vào hàng, RHYDER hay Jsol đều bị soi biểu cảm muốn... xa lánh nam ca sĩ sinh năm 2000. RHYDER thậm chí còn bước lên 1 bậc thang để có chiều cao ngang bằng với "người khổng lồ" Dương Domic. Trên MXH, các fan hài hước trêu chọc rằng: "Mọi chuyện không có gì đến khi Dương Domic xuất hiện... là sẽ có gì".

Dương Domic "dìm" RHYDER, Captain Boy và Jsol khi chung 1 khung hình (Nguồn: Lilatev)

Nam ca sĩ gen Z lấn lướt các Anh Trai khác nhờ dáng người cao lớn và chiều cao lên đến 1,85 m. RHYDER, Captain Boy và Jsol đều thua Dương Domic nửa cái đầu

Trên thực tế, chiều cao 1,85 m khiến Dương Domic nhiều lần rơi vào cảnh "dở khóc dở cười", nhất là khi đứng cùng các Anh Trai có chiều cao khiêm tốn hơn. Anh thường xuyên bị các Anh Trai từ chối đứng cạnh, "xua đuổi" vì quá to cao và nhiều lần biến đồng nghiệp thành "người tí hon".

Chiều cao át vía được ví von như "người khổng lồ" của nam ca sĩ

Lợi thế ngoại hình giúp Dương Domic nổi bật giữa đám đông

Dương Domic tên thật là Trần Đăng Dương. Anh từng đầu quân cho công ty giải trí IF Entertainment - công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở hoạt động tại Việt Nam. Năm 2021, Dương Domic chính thức được ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh gặp khó khăn khi công ty chủ quản phá sản đầy bất ngờ. Đây là một cú sốc đối với nam ca sĩ trẻ khi sự nghiệp chỉ mới chớm nở.

Những năm qua, Dương Domic hoạt động độc lập, phát hành một số sản phẩm nhưng không nhận được hiệu ứng tốt. Phải đến Anh Trai Say Hi, tên tuổi của Dương Domic mới được công chúng biết đến rộng rãi. Xuất hiện như một nhân tố mới ở chương trình, Dương Domic đã thể hiện sự đa tài trong âm nhạc. Anh còn ghi điểm bởi ngoại hình nổi bật được fan nữ yêu thích. Dù dừng chân ở top 10, Dương Domic vẫn thu về lượng fan đông đảo và gây ấn tượng với người xem.

Dương Domic đang là gương mặt trẻ nhận được nhiều sự chú ý

Hành trình nỗ lực hết mình không ngừng nghỉ của Dương Domic tại Anh Trai Say Hi được ghi nhận với giải The Best Transformer (Anh Trai Đột Phá Nhất). Cú đột phá ấn tượng "đổi đời" nam ca sĩ. Anh ngày nào chỉ có 3.000 follows (theo dõi) trên Instagram, bây giờ lượng người theo dõi đã vụt lên gấp 230 lần với 692.000 follows. Con số khủng vượt quá sức tưởng tượng kể cả của bản thân Dương Domic.

Về đời tư, thời gian qua, nam ca sĩ vướng tin hẹn hò Linh Ka. Cặp sao bị fan phát hiện dùng đồ đôi. Không chỉ vậy, Linh Ka và Dương Domic còn chăm tương tác trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cả hai đều giữ động thái im lặng trước nghi vấn hẹn hò.