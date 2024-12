Theo chân dàn Anh Trai Say Hi tại Hà Nội sáng 5/12: Dương Domic và “vũ trụ visual” hội tụ, loạt anh trai “mất tích” bí ẩn

Chỉ còn 2 ngày nữa, đêm concert thứ 3 của Anh Trai Say Hi sẽ chính thức diễn ra, nhiều khán giả đã "chấm hóng", bàn tán rôm rả mạng xã hội từ mấy ngày qua. Trước thềm concert, đa số các anh trai đã có mặt tại Hà Nội để tham gia một số hoạt động bên lề. Sau khi gây bão bởi màn diễu hành khắp đường phố, sáng nay loạt sao nam Vbiz tiếp tục tham gia 2 hoạt động vô cùng ý nghĩa là viếng và dâng hoa ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hành động nhỏ này thể hiện sự biết ơn các thế hệ đi trước, lan toả sự tự tôn và lòng tự hào dân tộc của các nghệ sĩ trẻ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, dàn Anh Trai Say Hi xuất hiện từ sáng sớm để tham gia lễ dâng hoa có Ali Hoàng Dương, Hải Đăng Doo, Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh, Đỗ Phú Quí, Pháp Kiều, JSOL, Lou Hoàng, RHYDER, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, Captain Boy, Nicky... Các anh trai diện áo phao đồng độ, ăn mặc chỉnh tề để đến những địa điểm trang nghiêm tại Hà Nội. Các sao nam đều tươi tắn, đầy năng lượng và rất hào hứng với hoạt động ý nghĩa lần này.

Một số nhân vật như Anh Tú Atus, Erik, Đức Phúc, Quang Trung... có lẽ đang vướng lịch trình riêng từ trước nên vắng mặt trong hoạt động lần này.

Clip: Dàn anh trai rời khách sạn từ sớm để tham gia các hoạt động trước thềm cocert

Hùng Huỳnh và JSOL xuất hiện từ sớm để bắt đầu hoạt động ngày 2 tại Hà Nội

Pháp Kiều lộ diện vô cùng tươi tắn, rạng rỡ

Captain Boy cũng nhanh chóng hội tụ cùng các anh em

Các anh trai được đưa đón bằng xe riêng vô cùng chuyên nghiệp

Clip: Hải Đăng Doo, Hùng Huỳnh và dàn sao nam ăn diện chỉn chu, nghiêm túc xuất hiện ở Đài tưởng niệm Bắc Sơn

Dương Domic cùng các anh trai diện áo phao vì thời tiết bắt đầu chuyển lạnh ở Hà Nội

Anh trai Nicky nghiêm trang khi đến đài tưởng niệm

Vũ Thịnh và Phạm Đình Thái Ngân vô cùng hào hứng

Các hoạt động giải trí gắn liền với đề cao nét đẹp truyền thống văn hoá, thể hiện sự biết ơn thế hệ trước được đánh giá cao

Hình ảnh đẹp của các nghệ sĩ trẻ và ekip Anh Trai Say Hi trước thềm 2 concert

Clip: Các anh trai tham gia hoạt động viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Anh trai "Pickleball" Đỗ Phú Quí

Anh trai JSOL

Dàn anh trai tham gia các hoạt động ý nghĩa sáng 5/12

Ali Hoàng Dương

Hùng Huỳnh - RHYDER - Hải Đăng Doo lắng nghe những thông tin về lịch sử, văn hoá dân tộc

Dàn anh trai chụp ảnh kỷ niệm trước khi bắt đầu những hoạt động tổng duyệt cho concert sắp tới

Sau sức nóng của Anh Trai Say Hi, các nghệ sĩ bước ra từ chương trình nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ. Các sao nam cũng thu về lượng fan mới hùng hậu, sẵn sàng support thần tượng hết mức. Có thể thấy sau khi gameshow khép lại, nhiều Anh Trai đã tổ chức các buổi giao lưu, fan meeting và sự kiện nào cũng thu hút hàng trăm, nghìn người hâm mộ tham dự. Chưa hết, văn hóa "đu idol nội địa" cũng bùng nổ khi loạt show có sự xuất hiện của các Anh Trai đều đông nghẹt khán giả đến cổ vũ.

Anh Trai Say Hi đã tổ chức 2 đêm concert ở TP.HCM. Đêm đầu tiên diễn ra tại công viên bờ sông Sài Gòn vào ngày 28/9 và đêm thứ hai được tổ chức ở Khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức vào ngày 19/10. 2 đêm concert của Anh Trai Say Hi thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Trên sân khấu, dàn sao nam gen Z đã mang đến những bản hit đình đám trong khuôn khổ của chương trình với phiên bản nâng cấp hơn. Cũng trong đêm concert thứ 2, BTC đã thông báo 30 Anh Trai sẽ có thêm đêm diễn tại Hà Nội, địa điểm chính là ở SVĐ Mỹ Đình vào ngày 7/12. Và sau nhiều lần "thả hint" đồn đoán, sáng 27/11, NSX Anh Trai Say Hi chính thức xác nhận sẽ tổ chức concert thứ 4 tại Hà Nội vào ngày 9/12.