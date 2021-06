Hieupc chia sẻ bí kíp "bắt tận tay" các trang web lừa đảo, hack tài khoản, ai cũng cần cảnh giác!

Trong một bài viết chia sẻ gần đây trên Facebook, cựu hacker, nay là chuyên gia an ninh mạng của Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia (NCSC) đã liệt kê hàng loạt dấu hiệu của một trang web giả mạo, lừa đảo mà người dùng thông thường có thể dễ dàng nhận ra. Cùng tìm hiểu thêm nhé!

Hieupc - Cựu hacker, chuyên gia bảo mật

Đầu tiên là đừng quá tham lam. Theo Hieupc, những "kèo thơm", "deal hot" trên mạng luôn luôn là thứ lôi kéo rất nhiều sự chú ý, tuy nhiên cần phải hết sức thận trọng nếu nó vô tình "thơm" quá mức. Sẽ không ai cho không bạn cái gì chỉ bằng cách đăng nhập và điền thông tin cả. Cần phải đề phòng cảnh giác.

Kế đến là kiểm tra các thông tin chủ sở hữu trang web. Thông thường, khi doanh nghiệp xây dựng một website sẽ có các phần nội dung cơ bản như "Về chúng tôi", "Điều khoản và Chính sách", "Liên hệ"... Đây là nơi cung cấp thông tin cho người dùng về trang web cũng như là về công ty chủ quản.

Nếu thấy những phần nội dung này không xuất hiện trên giao diện hoặc được viết sơ sài, còn lỗi chính tả thì khả năng cao đây là một trang web lừa đảo.

Nhớ ghi lại những mẹo này để dành dùng dần nhé!

Tiếp theo, những kẻ lừa đảo sẽ sử dụng tên của các thương hiệu nổi tiếng để lấy lòng tin của nạn nhân, từ đó lừa họ điền thông tin cá nhân, tài khoản, thậm chí là số thẻ tín dụng để tham gia vào các chương trình tặng sản phẩm, tặng tiền... đây nhất là Adidas và Coca-Cola.

Thủ đoạn của chúng thì vẫn như cũ, chỉ có tên thương hiệu thì bị thay đổi thôi, cẩn trọng nhé!

Cuối cùng là hãy kiểm tra thật kỹ tên miền. Đây là một thủ đoạn tinh vi khác của những hacker sử dụng website lừa đảo đó là giả mạo một địa chỉ quen thuộc đối với người dùng, đặc biệt là Facebook.

Chúng chỉ cần tạo ra một giao diện trông rất giống như mạng xã hội này với phần khung đăng nhập, ép bạn phải điền thông tin và cuối cùng là đánh cắp nó. Do đó, cần xem xét kỹ giao diện đăng nhập, sau đó nhìn kỹ vào địa chỉ trang web.

Đây không phải tên miền của Facebook

Hiện tại, tên miền chính thức và duy nhất của Facebook là: "https://www.facebook.com", hãy đảm bảo chính xác đến từ ký tự nếu không, bạn sẽ phải lập lại tài khoản vào ngày mai đấy! Thủ thuật này cũng tương tự đối với các nền tảng mạng xã hội khác.

Và còn rất nhiều cách khác nữa nhưng rất chuyên môn và cần trình độ nhất định về tin học để thực hiện được, do đó chúng mình đã không đưa vào nội dung bài viết. Nhưng kể cả như vậy, 4 mẹo trên là đã tương đối đầy đủ để giúp bạn đối đầu với bè lũ hacker đang ngày một ranh mãnh ngoài kia rồi. Chúc may mắn và lướt web thật an toàn nhé!

Nguồn: Hieupc