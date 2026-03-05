Hiện tượng kỳ lạ: Hầu hết những người đàn ông có thể sống lâu đều ngừng làm 4 điều này sau 55 tuổi

Lưu Minh là một nhân viên văn phòng điển hình. Ông đã 55 tuổi, công việc bận rộn, gia đình hạnh phúc, và nhìn bề ngoài sức khỏe cũng không có vấn đề gì đáng kể.

Tuy nhiên, trong một buổi họp mặt bạn bè, ông nhận ra mình dần khác với những người bạn từng tràn đầy năng lượng, uống rượu như nước khi còn trẻ. So với họ, Lưu Minh dường như đã sớm giảm nhịp sống.

Ông không còn làm thêm đến khuya mỗi ngày, cũng không còn cảnh sáng sớm vội vã chạy đến văn phòng. Ông cũng ít tham gia các buổi tụ tập uống rượu quá đà.

Nhiều người nói ông "quá thận trọng", nhưng bản thân ông lại khá tận hưởng cuộc sống ổn định ấy.

Vậy những thay đổi này có thật sự tốt cho sức khỏe không?

Theo nhiều nghiên cứu khoa học, những người đàn ông sống thọ thường bắt đầu điều chỉnh lối sống tương tự sau tuổi 55.

Bí quyết sống thọ của nam giới: 4 việc nên dừng làm sau tuổi 55

Nhiều nghiên cứu cho thấy, một số thay đổi trong lối sống sau tuổi 55 có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi thọ của nam giới.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy khi tuổi tác tăng lên, cơ thể nam giới dần thay đổi. Các hành vi không lành mạnh như làm việc quá sức, ăn uống quá độ, áp lực xã hội cao có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

1. Dừng thức khuya, làm thêm giờ và cải thiện giấc ngủ

Theo một báo cáo của Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ Trung Quốc, 53% nam giới cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ của họ sau 55 tuổi bằng cách cải thiện công việc và nghỉ ngơi của họ. Điều này có nghĩa là cải thiện đáng kể trí nhớ, sự tập trung, chức năng tim và khả năng miễn dịch.

Việc nên làm: Đảm bảo ngủ đủ 7-8 giờ mỗi đêm và tránh thức khuya. Bạn có thể sử dụng bài tập thư giãn trước khi đi ngủ để giúp bạn chìm vào giấc ngủ sâu và cải thiện khả năng tự phục hồi của cơ thể.

2. Giảm uống rượu và phục hồi sức khỏe gan

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng với việc giảm lượng rượu vừa phải, chức năng gan của nam giới có thể được phục hồi và thậm chí đảo ngược một số tổn thương gan sớm. Sự thay đổi này không chỉ giúp ngăn ngừa gan nhiễm mỡ mà còn làm giảm nguy cơ xơ gan và ung thư gan.

Việc nên làm: Tốt nhất là uống không quá hai lần một tuần và lượng rượu tiêu thụ mỗi lần được kiểm soát trong phạm vi thích hợp. Giảm lượng đồ uống có cồn để tránh thêm gánh nặng cho gan và tim.

3. Giảm căng thẳng trong công việc và cải thiện hệ tim mạch

Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy việc giảm môi trường làm việc áp lực cao ở nam giới trên 55 tuổi có thể giảm 18% tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch như bệnh tim và suy tim và cải thiện tuổi thọ tổng thể.

Việc nên làm: Học cách quản lý thời gian và điều chỉnh căng thẳng, dành thời gian đi dạo ngoài trời, thiền hoặc yoga để thư giãn và giảm trạng thái căng thẳng và lo lắng quá mức.

4. Đừng ngồi một chỗ mà tập thể dục đều đặn để tăng khối lượng cơ và mật độ xương

Một số nghiên cứu y tế đã phát hiện ra rằng tập thể dục thường xuyên có thể trì hoãn teo cơ, tăng mật độ xương và giảm tỷ lệ gãy xương một cách hiệu quả. Nam giới trên 55 tuổi tăng sức mạnh cơ bắp và xương chắc khỏe hơn sau khi tập thể dục đều đặn.

Việc nên làm: Thực hiện bài tập aerobic ít nhất ba lần một tuần, mỗi lần hơn 30 phút. Chọn các môn thể thao ít tác động như đi bộ, bơi lội và đạp xe, đồng thời tăng cường rèn luyện sức mạnh để duy trì sức khỏe cơ và xương.

Sức khỏe thực sự nằm trong những điều nhỏ nhặt mỗi ngày. Bắt đầu từ hôm nay, bạn cũng có thể cố gắng điều chỉnh công việc và nghỉ ngơi của mình, giảm căng thẳng, tăng cường tập thể dục và dần dần cải thiện thói quen ăn uống của mình để hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và lâu dài.