Chẩn đoán chính xác ca bệnh Methemoglobin hiếm gặp, cứu sống bệnh nhân trẻ

Qua quá trình thăm khám và khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận thấy bệnh nhân có tiền căn sử dụng Popper. Đây là yếu tố quan trọng giúp định hướng chẩn đoán. Từ đó, các bác sĩ xác định người bệnh bị Methemoglobin máu, nghĩ nhiều đến nguyên nhân do ngộ độc Popper (nitrat alkyl), và nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị phù hợp.

Sau hơn 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt và hồi phục hoàn toàn.

Theo các bác sĩ, Methemoglobin máu là tình trạng khi hemoglobin bị oxy hóa từ dạng Fe²⁺ sang Fe³⁺, khiến hemoglobin mất khả năng vận chuyển oxy đến các mô trong cơ thể. Điều đáng chú ý là trong nhiều trường hợp, chỉ số PaO₂ trong máu vẫn có thể ở mức bình thường, nhưng người bệnh vẫn xuất hiện tình trạng tím tái rõ rệt.

Chính vì vậy, bệnh nhân có thể biểu hiện tím tái nhưng không có cảm giác khó thở tương xứng, dễ khiến việc chẩn đoán ban đầu gặp khó khăn nếu không khai thác kỹ tiền sử và đánh giá toàn diện các dấu hiệu lâm sàng.

Theo nhận định của các bác sĩ, ca bệnh là minh chứng cho khả năng nhận diện bệnh lý hiếm gặp dựa trên các triệu chứng lâm sàng không điển hình, đồng thời cho thấy vai trò quan trọng của việc khai thác bệnh sử trong định hướng chẩn đoán.

Việc chẩn đoán phân biệt chính xác cùng với xử trí kịp thời đã giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ thiếu oxy mô nghiêm trọng và các biến chứng nguy hiểm.