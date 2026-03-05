Bộ Y tế đề xuất đưa người chịu áp lực công việc vào diện theo dõi tâm thần

Áp lực học tập, công việc kéo dài có thể trở thành một trong những yếu tố nguy cơ được đưa vào diện theo dõi sức khỏe tâm thần, theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh do Bộ Y tế xây dựng.

Hệ thống giám sát rối loạn tâm thần sẽ không chỉ tập trung vào người đã mắc bệnh mà mở rộng sang nhóm có nguy cơ cao. Trong đó, những người chịu áp lực kéo dài trong học tập, lao động, kinh tế được xem là nhóm cần được theo dõi sớm để phòng ngừa nguy cơ rối loạn tâm thần.

Dự thảo xác định ba nhóm chính cần giám sát, gồm người mắc rối loạn tâm thần , người tử vong do rối loạn tâm thần và người có nguy cơ mắc bệnh.

Trong nhóm người mắc rối loạn tâm thần, cơ quan y tế sẽ theo dõi các bệnh phổ biến như tâm thần phân liệt, động kinh, trầm cảm, rối loạn lo âu, sa sút trí tuệ và nhiều rối loạn khác theo danh mục chuyên môn.

Thông tin giám sát bao gồm dữ liệu cá nhân, thời điểm chẩn đoán, cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng tái phát, nhập viện, quá trình dùng thuốc và khả năng phục hồi chức năng trong sinh hoạt, lao động.

Áp lực công việc kéo dài, stress và bạo lực gia đình được Bộ Y tế đề xuất đưa vào diện giám sát nguy cơ rối loạn tâm thần. (Ảnh minh hoạ)

Đối với trường hợp tử vong do rối loạn tâm thần, cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin theo phân loại bệnh quốc tế nhằm xác định nguyên nhân và đánh giá gánh nặng bệnh tật.

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc mở rộng giám sát sang nhóm có nguy cơ mắc rối loạn tâm thần. Đây là những người từng có tiền sử bệnh hoặc có các yếu tố nguy cơ về sinh học, tâm lý, xã hội.

Trong đó, yếu tố sinh học và di truyền được xác định gồm người có người thân mắc rối loạn tâm thần, từng bị chấn thương sọ não, tai biến mạch máu não hoặc mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tim mạch, ung thư, HIV/AIDS, động kinh. Các giai đoạn sinh lý đặc biệt như dậy thì, sau sinh, tiền mãn kinh hoặc tuổi già cũng được xem là thời điểm dễ xuất hiện rối loạn tâm thần.

Ở góc độ tâm lý, những người trải qua stress kéo dài, sang chấn như mất người thân, ly hôn, thất nghiệp; nạn nhân của bạo lực gia đình, xâm hại hoặc thảm họa; người có tính cách dễ lo âu, tự ti, cầu toàn quá mức cũng nằm trong nhóm nguy cơ. Những trường hợp từng có ý nghĩ hoặc hành vi tự sát cũng được khuyến nghị theo dõi.

Các yếu tố xã hội cũng được đưa vào hệ thống giám sát. Cụ thể, tình trạng cô lập xã hội, thiếu hỗ trợ từ gia đình và cộng đồng, kỳ thị hoặc phân biệt đối xử có thể làm gia tăng nguy cơ rối loạn tâm thần. Ngoài ra, môi trường sống thiếu an toàn, bạo lực, tội phạm hoặc thiên tai cũng là những yếu tố được xem xét.

Đáng chú ý, dự thảo đề cập việc thu thập thông tin về người lạm dụng rượu bia, ma túy, chất kích thích hoặc lạm dụng thuốc an thần; số hộ nghèo, thất nghiệp, điều kiện sống khó khăn; các trường hợp bạo lực gia đình, bạo lực học đường.

Bên cạnh đó, áp lực học tập và công việc kéo dài được đưa vào nhóm yếu tố nguy cơ cần giám sát. Cơ quan y tế dự kiến thu thập thông tin về số người chịu áp lực lớn trong học tập hoặc lao động để đánh giá tác động đến sức khỏe tâm thần trong cộng đồng.

Theo dự thảo, việc giám sát sẽ thu thập nhiều nhóm dữ liệu khác nhau, từ thông tin cá nhân, nghề nghiệp, địa chỉ cư trú đến các biểu hiện suy giảm khả năng học tập, lao động, giao tiếp xã hội hoặc rối loạn cảm xúc, hành vi kéo dài.

Mục tiêu của hệ thống giám sát là phát hiện sớm nguy cơ rối loạn tâm thần trong cộng đồng, từ đó triển khai các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hạn chế tiến triển nặng hoặc tái phát bệnh.

Nếu được ban hành, quy định này được kỳ vọng giúp ngành Y tế nhận diện sớm các yếu tố gây tổn hại sức khỏe tâm thần trong xã hội hiện đại, nơi áp lực học tập và công việc ngày càng gia tăng.