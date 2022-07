Hiện tượng cáo quảng một thời xinh như búp bê ở tuổi U40, xuất sắc thế này mà chẳng nhận phim mới

Lim Eun Kyung sinh năm 1984, là một diễn viên Hàn Quốc. Năm 1999, cô xuất hiện như một hiện tượng vô cùng nổi tiếng với danh xưng "Cô gái TTL" thông qua loạt quảng cáo của SK Telecom. Thời điểm đó, những thông tin liên quan đến Eun Kyung vô cùng mơ hồ khiến khán giả tò mò cô là ai. Cô không nhận trả lời phỏng vấn, không công khai danh tính thật, nhiều lời đồn đoán xoay quanh mỹ nhân họ Lim như cô là người Nhật Bản, cô là nam giả nữ,... khiến "Cô gái TTL" càng trở nên đình đám hơn bao giờ hết. Nhan sắc đẹp tới mức vô thực, chiến lược thần bí của nhãn hàng khiến Lee Eun Kyung trở thành người gây chấn động ngành quảng cáo cuối thập niên 90, đầu 2000.

Gương mặt không góc chết của Lim Eun Kyung trong loạt hình ảnh quảng cáo SK Telecom

Nhờ danh tiếng có sẵn, năm 2002, Lee Eun Kyung được mời tham gia bộ phim bom tấn khoa học viễn tưởng kinh phí lớn Resurrection of the Little Match Girl của Jang Sun Woo vào. Bộ phim nhận nhiều đánh giá trái chiều và trở thành bom xịt phòng vé, tên tuổi của Lee Eun Kyung vì vậy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Khán giả cho rằng Eun Kyung không có khả năng diễn xuất, cô chỉ đang tái hiện lại hình ảnh kinh điển của chính mình trong quảng cáo của TTL. Không nản chí, Lee Eun Kyung vẫn kiên trì theo đuổi diễn xuất. Cuối năm đó, cô trở lại với bộ phim thành công nhất về mặt thương mại của mình mang tên Conduct Zero. Khán giả lập tức thay đổi cách nhìn về Lim Eun Kyung, đánh giá cao khả năng diễn xuất của cô khi hóa thân thành một nữ sinh trung học nghịch ngợm, đáng yêu. Màn trình diễn này đã mang về cho cô đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hàn Quốc năm 2003.

Eun Kyung sau đó xuất hiện trong loạt phim hài truyền hình nổi tiếng Bodyguard vào năm 2003 và trở lại màn ảnh rộng vào năm 2004, với vai chính trong các bộ phim kinh dị Doll Master, To Catch a Virgin Ghost và bộ phim hài lãng mạn Marrying High School Girl. Đáng tiếc cả ba bộ phim này đều không đạt doanh thu cao tại phòng vé. Sau sitcom ngắn tập Rainbow Romance, Lim Eun Kyung bất ngờ ngừng diễn xuất vào năm 2006. Phải mãi tới năm 2015, cô mới tái xuất với một vai diễn nhỏ trong bộ phim Untouchable Lawmen.

Doll Master

Thời điểm hiện tại, Lim Eun Kyung đã 38 tuổi và không còn hoạt động nghệ thuật. Nhìn những hình ảnh đời thường của cô, khán giả không khỏi ngỡ ngàng bởi nhan sắc bao năm không đôi, gương mặt vẫn thon gọn và đôi mắt to tròn như búp bê. Nhiều người mong mỏi được một lần nữa thấy nhan sắc này trên màn ảnh.

Ai dám tin đây là người phụ nữ sắp 40 tuổi

Nguồn ảnh: q_lovelyk_p, SK Telecom, Hancinema

