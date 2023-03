Hé lộ nhan sắc cặp đôi chính Thiên Tài Bất Hảo bản Mỹ, có gây sốt như loạt sao Thái năm nào?

Bad Genius (Thiên Tài Bất Hảo) từng "làm mưa làm gió" vào thời điểm ra mắt năm 2017 khi khiến khán giả hồi hộp, lôi cuốn chỉ nhờ vào câu chuyện thi cử trong trường học. Phim trở thành cơn sốt khắp châu Á, giúp dàn sao trẻ nổi tiếng và thậm chí có cả phiên bản truyền hình. Mới đây, dự án chuyển thể của Hollywood đã công bố dàn diễn viên chính, khiến nhiều người bất ngờ.

Theo Variety đưa tin, ngôi sao của Doctor Strange - Benedict Wong sẽ góp mặt trong phim và đóng vai trò sản xuất chính. Hiện tại chưa rõ ông sẽ thủ vai gì nếu chiếu theo bản phim Thái Lan năm 2017.

Benedict Wong tham gia Thiên Tài Bất Hảo

Thế nhưng, cặp đôi nhân vật chính đã được tiết lộ. Vào vai cô nữ sinh "mọt sách" Lynn là nữ diễn viên gốc Á Callina Liang. Sinh năm 2004, Liang là tân binh và chỉ mới tham gia một dự án phim truyền hình mang tên Tell Me Everything. Thế nhưng nhan sắc của mỹ nhân 19 tuổi được đánh giá mặn mà, quyến rũ không thua gì Aokbab Chutimon.

Nữ chính bản Mỹ

Aokbab từng là nữ chính bản Thái

Bên cạnh đó, vai nam chính Bank từng do mỹ nam Non Chanon thể hiện giờ đây được sao nam Jabari Banks đảm nhận. Sinh năm 1998, ngôi sao gốc Phi từng ghi điểm nhờ đóng vai chính trong Bel Air, cũng là nhân vật đình đám một thời của tài tử Will Smith. Song giống với Liang, Jabari Banks chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Sao nam vào vai chính bản Mỹ

Non Chanon nổi tiếng nhờ tham gia Thiên Tài Bất Hảo

Khán giả có nhiều luồng ý kiến sau khi dàn diễn viên chính của Thiên Tài Bất Hảo bản Mỹ được công bố. Một số cho rằng những cái tên mới không có vấn đề gì do năm xưa, Aokbab và Chanon cũng vậy. Thế nhưng không ít cư dân mạng lo ngại dự án sẽ khó xứng tầm với bản Thái vì trước giờ không phải phim nào "làm lại" từ châu Á của Hollywood cũng thành công.

JC Lee - NSX của siêu phẩm How to Get Away with Murder sẽ đảm nhận vai trò đạo diễn đầu tay và đồng biên kịch cho phim. Dự án sẽ khởi quay vào tháng 5, theo Variety.

Nguồn: Variety