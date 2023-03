Nam diễn viên biến dạng khuôn mặt vì bệnh lạ, đổi đời nhờ đóng cùng loạt sao Marvel

Là một mẩu trong cặp sinh đôi nhà Pearson, Adam lại có cuộc đời, ngã sẽ số phận hoàn toàn trái ngược với người anh em Neil. Lên 5 tuổi, Adam Pearson bị vấp ngã u đầu, và khối u này không lành lại. Về sau, anh được chẩn đoán mắc chứng u xơ thần kinh loại 1, khiến gương mặt anh bị biến dạng. Thực chất cả hai anh em đều mắc bệnh này, nhưng Neil thì gặp vấn đề mất trí nhớ ngắn hạn.

Adam Pearson (trái) bên cạnh người anh em song sinh

Vì ngoại hình khác lạ, Adam Pearson trở thành nạn nhân bị bắt nạt khi còn đi học. Anh thường bị gọi bởi những cái tên ác ý như "Người voi", "Thằng gù"... Thế nhưng điều đó không khiến Pearson nản lòng, trái lại càng cố gắng hơn trong cuộc sống. Khi trưởng thành, anh tốt nghiệp đại học Brighton ngành quản trị kinh doanh, sau đó dành thời gian dài công tác tại đài truyền hình. Nhiều dự án trên kênh nổi tiếng của nước Anh đều do chính Pearson bắt tay sản xuất.

Adam Pearson có học vấn tốt, sau đó rẽ hướng sang diễn xuất

Thế nhưng sao nam 8X này chỉ bắt đầu được biết đến toàn cầu sau khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Under the Skin (Dưới Lớp Mặt Nạ) có minh tinh Scarlett Johansson đóng chính. Trong phim, anh vào vai người đàn ông lên xe của nữ chính và chỉ muốn đến quán ăn, thay vì rơi vào bẫy của cô. Hợp tác với Johansson, Adam Pearson đã có trải nghiệm diễn xuất đầu tiên và cũng là ấn tượng nhất cho đến nay. Under the Skin được chấm là phim hay nhất năm 2013 và được đề cử nhiều giải, trong đó có "Oscar nước Anh" BAFTA.

Cảnh phim của sao nam cùng minh tinh Marvel khiến khán giả xúc động

Ngoại hình khác lạ, từng khiến bản thân bị bắt nạt năm xưa giờ đây giúp Pearson có được nhiều cơ hội tại Hollywood. Anh tiếp tục tham gia một số dự án phim truyền hình như Horizon, Chained for Life... và trở thành gương mặt nổi tiếng với khán giả.

Pearson đóng nhiều phim, càng ngày càng nổi tiếng

Thế nhưng hào quang Hollywood không khiến Pearson trở thành con người khác. Anh vẫn là con người tốt bụng, giàu tình cảm và không ngừng cống hiến cho xã hội. Anh tham gia chương trình từ thiện "Changing Face" hỗ trợ những ai mắc bệnh, đặc biệt liên quan đến ngoại hình trở nên tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, anh còn tận dụng sức ảnh hưởng của mình nhờ diễn xuất để lan tỏa thông điệp tích cực, góp phần ngăn chặn vấn nạn xúc phạm, bắt nạt ngoại hình.

Pearson vừa qua đã ghi hình phim A Different Man in New York City cùng "Chiến binh mùa đông Marvel" Sebastian Stan

Trong một phỏng vấn, Pearson cũng chia sẻ rằng anh đã trải qua trên dưởi 30 cuộc phẫu thuật để cố gắng thay đổi diện mạo. Thế nhưng anh cũng đã dần quen và không đặt quá nhiều áp lực cho mình. Ở tuổi gần 40, Pearson sống hạnh phúc cùng gia đình và người anh em song sinh, cho đến nay vẫn đóng phim vô cùng nhiệt tình và sôi nổi.

Nguồn: Variety