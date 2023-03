Đến lượt Lọ Lem bị Disney "phá nát" hình tượng với nữ chính U50, khán giả ngán ngẩm nhưng vẫn tìm ra 1 điểm chấp nhận được

Vào ngày 23/3, Disney đã chính thức tung ra teaser mới cho bộ phim Descendants: The Rise of Red (Hậu Duệ: Sự Trỗi Dậy Của Red). Là phần phim ngoại truyện từ thương hiệu về những đứa con của hội phản diện Disney, Descendants: The Rise of Red lại đang trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội bởi tạo hình của nhân vật Lọ Lem mới.



Đến lượt Lọ Lem được Disney làm mới.

Trong phần phim lần này, nàng công chúa Lọ Lem sẽ do nữ ca sĩ - diễn viên Brandy thủ vai. Ở tuổi 44, Brandy tiếp tục thủ vai nàng Lọ Lem - nhân vật thực chất cô đã từng đóng 25 năm trước trong một phiên bản hiện đại, sáng tạo năm 1997. Không chỉ có màu da khác mà ngay cả màu tóc của Lọ Lem mới cũng chuyển sang xanh lam, thay vì vàng hoe như bản hoạt hình năm xưa.

Tạo hình Lọ Lem do Brandy thể hiện.

Với tạo hình khác hẳn phiên bản hoạt hình kinh điển của Disney, khán giả lại tiếp tục nổ ra tranh cãi. Không ít ý kiến cảm thấy xa lạ, ngán ngẩm khi không biết đây đã là lần thứ mấy Disney thay đổi hoàn toàn hình tượng một nhân vật thân quen, sau những Nàng tiên cá hay Bạch Tuyết. Mặt khác, một số cư dân mạng chỉ ra rằng Disney chỉ đang mời lại nhân vật Lọ Lem của 25 năm trước, vả lại cũng chỉ là vai phụ trong phần phim Descendants lần này.

Khán giả tranh cãi: - Ôi lại là một nhân vật thay đổi màu da. Disney sao thế? - Disney lên tiếng cầu cứu đi. - Lọ Lem nhìn già quá, không hợp. - Descendants đã thay đổi sáng tạo các nhân vật từ lâu lắm rồi, nên không có gì bất ngờ hết. Này cũng là nhân vật của cô Brandy hồi xưa, giờ đóng lại thôi. - Nhìn hết muốn xem, chưa bàn đến ngoại hình thì tuổi tác cũng là vấn đề.

Lọ Lem phiên bản da màu của năm 1997.

Về độ tuổi, Lọ Lem trong Descendants: The Rise of Red đã có 2 con và lên ngôi nữ vương, vợ của vua Charming. Vì vậy việc tuyển chọn một diễn viên U50 đóng Lọ Lem không vô lý. Ngoài ra, nam diễn viên Paolo Montalban - người từng đóng cặp với Brandy trong bản phim 1997 cũng trở lại với vai Charming.

Cặp Lọ Lem - hoàng tử tái hợp sau hơn 25 năm.

Phần phim Descendants lần này lấy cốt truyện xoay quanh 1 trong 2 người con của Lọ Lem, cụ thể là cô con gái Chloe. Chloe sẽ sánh vai cùng đứa con Red của Nữ hoàng Đỏ (do Rita Ora thủ vai) thuộc thương hiệu Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên. Cả hai có trong tay chiếc đồng hồ bỏ túi thần kỳ của Thỏ Trắng, lên đường ngăn chặn thảm họa xảy ra đối với vương quốc. Phim dự kiến phát hành trên nền tảng Disney+.

Ảnh: Disney