Kết cục của nhân vật phản diện The Glory đã được báo trước chỉ bằng 2 gói đồ ăn vặt?

Trong số dàn phản diện của The Glory 2, kết cục của nhân vật Jae Jun (Park Sung Hoon) vẫn còn nhiều bí ẩn. Sau khi bị mất đi thị lực từ chai thuốc nhỏ mắt vốn đã được pha một tạp chất khác, Jae Jun lảo đảo và bị xô ngã, không rõ tung tích. Nhiều khán giả nghi vấn Ha Do Young (Jung Sung Il) là người đã ra tay, thế nhưng không có gì là quá chắc chắn.

Tuy nhiên thực chất hậu quả này mà Jae Jun phải gánh chịu sau cùng đã có nhiều dấu hiệu trước đó, giờ đây được khán giả của The Glory 2 phát hiện.

Kết cục của Jae Jun đã được báo trước?

Trong một cảnh phim trước đó, cụ thể là khi nhân vật Do Young đang ăn kimbap trong cửa hàng tiện lợi, đằng sau lưng anh có 2 gói đồ ăn vặt. Một gói mang tên "Cajun", còn một gói có tên là "Nun Eul Gam Ja". Đây chính là chi tiết lớn nhất được khán giả bàn tán xôn xao, được cho là "cài cắm" nhằm gợi ý cho cái kết của Jae Jun. Ngoài ra, việc cảnh phim này có Do Young như ngầm xác nhận rằng anh là người ra tay với Jae Jun ở đoạn cuối The Glory 2.

Những gói đồ ăn vặt sau lưng Do Young là "chìa khóa"

Theo một số người xem, "Cajun" rất có thể được chơi chữ từ "K Jun", hay "Kill Jun" có nghĩa là "trừ khử Jun". Mặt khác, "Nun Eul Gam Ja" lại đồng âm với cụm "Hãy nhắm mắt lại" trong tiếng Hàn. Hai chi tiết nhỏ này như báo hiệu cho cái kết của Jae Jun - bị mất đi đôi mắt và mất cả mạng.

"Cajun" và "Nun Eul Gam Ja" là tên của 2 gói đồ ăn vặt

Ngoài ra, trong một cảnh khi Jae Jun đến gặp Dong Eun (Song Hye Kyo) trong ngày mưa, anh đã đi ngang một công trường xây dựng. Khu vực này có giăng một biển báo, trên đó ghi dòng chữ "Bạn sẽ chết nếu bạn ngã!". Đây cũng được xem là một trong những chi tiết ẩn ý "tiên tri" kết cục của anh chàng mù màu điển trai trong hội bắt nạt nữ chính The Glory 2.

Biển báo ghi "Bạn sẽ chết nếu bạn ngã!" khi Jae Jun đi ngang qua

Chủ đề này đang được không ít khán giả bàn tán xôn xao, theo trang Allkpop đưa tin. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng có lẽ người xem đã quá "ám ảnh" với những thuyết âm mưu, và biên kịch Kim Eun Sook chưa chắc đã tài tình đến mức lồng ghép những chi tiết nhỏ nhặt thế này. "Khán giả đang cố xâu chuỗi mọi thứ lại thôi", "Tôi thật sự phục những người này, cứ như thám tử vậy"... một số khán giả bình luận.

Bạn có tin những gợi ý này về kết cục của Jae Jun không?

Nguồn: Allkpop