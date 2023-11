Hé lộ đặc biệt về sự kiện đón Maroon 5: Concept đặc biệt dành riêng cho "đảo ngọc" Phú Quốc

Từ ánh nắng đầu tiên của bình minh ngày mới đến ánh hoàng hôn nhuộm vàng cuối ngày, Phú Quốc luôn khoác lên mình sự rực rỡ mà không một hòn đảo nào trên Việt Nam có được. Rất nhiều người đều đồng ý khi khẳng định hoàng hôn tại Phú Quốc có thể xem là đẹp nhất tại Việt Nam, đồng thời cũng là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới.

Tháng 12 này, những khán giả có mặt tại "siêu lễ hội" 8Wonder Winter Festival không chỉ được đắm mình trong bầu không khí lễ hội bất tận kéo dài nhiều ngày mà chắc chắn sẽ được đắm mình trong ánh hoàng hôn đẹp lộng lẫy của Phú Quốc. Và đó cũng chính là concept đặc biệt mà BTC dành cho 8Wonder Winter Festival.

Mở đầu với 8Wonder Winter Fest chủ đề "From twilight till first light" đánh dấu hoàng hôn đầu tiên, từ buổi chiều tà, khoảnh khắc "chilling” trong ánh hoàng hôn cho đến khi được tắm mình trong ánh nắng đầu tiên của ngày mới, người tham gia được trải nghiệm một phiên bản 8Wonder sôi động, "bừng tỉnh" trong âm nhạc và những sắc màu rực rỡ nhất của thiên nhiên.

Hoàng hôn tại Phú Quốc được mệnh danh là đẹp bậc nhất thế giới.

Trong ánh hoàng hôn đẹp khó diễn tả thành lời của "đảo ngọc" Phúc Quốc, khán giả sẽ được đắm chìm trong âm nhạc đẳng cấp nhất của Maroon 5. Nhóm sẽ trình diễn một setlist trọn vẹn trong 75 phút trong đó bao gồm 11 bản hit toàn cầu. Dù Maroon 5 không đang trong chuyến lưu diễn toàn cầu nào song phía NSX xác nhận các lựa chọn bài hát này đều đỉnh cao không kém các tour của nhóm nhạc, đảm bảo sẽ đẩy cảm xúc của hàng nghìn khán giả lên cao nhất.

Hành trình âm nhạc Maroon 5 mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival dự kiến kéo dài trên 75 phút, với những hit: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps và tất nhiên sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Ở Maroon 5 không chỉ là vẻ sexy "chết người" trong ngoại hình lẫn giọng hát của trưởng nhóm Adam Levine mà còn là sự phối hợp đầy thăng hoa của các thành viên còn lại với keyboard, trống...

Cộng hưởng vào 75 phút thăng hoa cùng Maroon 5 là dàn sao Vbiz đình đám: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz. Toàn bộ các set diễn sẽ được phối mới hoàn toàn từ Rap, R&B, Pop, Rock đến Soul... mở ra một không gian âm nhạc đa sắc màu, căng tràn ngẫu hứng nhằm thổi bùng "kỳ quan cảm xúc không giới hạn - Infinity Wonder" cho hàng chục ngàn khán giả.

Sân khấu cực hoành tráng của 8Wonder Winter Festival.