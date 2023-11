Adam Levine - trưởng nhóm tài hoa của Maroon 5: đi hát, đóng phim, làm HLV đều giỏi, fan girl rất yêu!

Như vậy chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, khán giả Việt Nam sẽ được đắm chìm trong những giai điệu tuyệt vời từ Maroon 5 trong khuôn khổ "siêu nhạc hội" 8Wonder Winter Festival. Và nhắc đến Maroon 5, bên cạnh những siêu hit tỉ view, chắc chắn phải kể đến Adam Levine - linh hồn của cả nhóm!

Adam Levine có tên đầy đủ là Adam Noah Levine, sinh ngày 18/3/1979 thành viên liên tục duy nhất của Maroon 5 đồng thời giữ vị trí trưởng nhóm. Tiền thân của Maroon 5 thực ra đã bắt đầu từ khi Adam Levine bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình vào năm 1994 với ban nhạc Kara's Flowers, trong đó anh là ca sĩ chính và tay guitar chính. Sau thất bại thương mại của album duy nhất, The Fourth World, nhóm được cải tổ vào năm 2001 với tên gọi Maroon 5 - với James Valentine thay thế anh làm tay guitar chính. Và câu chuyện sau đó trở thành huyền thoại!

Dưới sự dẫn dắt của Adam Levine, nhóm là một trong những ban nhạc hiếm hoi duy trì được phong độ đỉnh cao suốt gần ba thập kỷ, Maroon 5 khiến công chúng toàn cầu nhớ đến nhờ tài nghệ sáng tác xuất sắc và khả năng kết nối khán giả qua những giai điệu giản dị nhưng vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa phong cách R&B, soul, pop... Âm nhạc của "những tượng đài pop rock" không chỉ quen thuộc với các ca khúc gắn liền thanh xuân của thế hệ 8x như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again… mà còn "chiếm lĩnh" những bảng xếp hạng mới nhất và được giới trẻ hiện nay vô cùng yêu thích: One More Night, Animals, Sugar… Nhạc của Maroon 5 đã thật sự "vượt thời gian" đúng như tiêu chí sáng tác Adam Levine luôn theo đuổi: "Tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ".

Bên cạnh tài năng âm nhạc xuất sắc, anh cũng đảm nhiệm nhiều vai trò, tiêu biểu là HLV The Voice và diễn viên. Cụ thể, từ năm 2011 đến 2019, Adam Levine đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên của chương trình thực tế tìm kiếm tài năng The Voice. Dưới tài huấn luyện của anh, đội của anh đã vô địch nhiều mùa giải (1, 5 và 9). Năm 2012, Adam Levine xuất hiện trong phần thứ hai của loạt phim truyền hình kinh dị ăn khách American Horror Story. Anh cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám như Begin Again (2013), Popstar: Never Stop Never Stopping (2016), Fun Mom Dinner và The Clapper (2017).

Adam Levine ngồi ghế HLV The Voice nhiều mùa.

Và Adam Levine cùng Maroon 5 sẽ chính thức đến Việt Nam vào ngày 16/12 sắp tới!

8Wonder Winter Festival do VinFast và VinWonders đồng tổ chức chính thức xác nhận Maroon 5 sẽ trình diễn một setlist trọn vẹn trong 75 phút trong đó bao gồm 11 bản hit toàn cầu, đồng thời công bố dàn sao Việt sẽ góp mặt tại siêu đại nhạc hội 8Wonder mùa đông gồm: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz.

Hành trình âm nhạc Maroon 5 mang đến cho khán giả 8Wonder Winter Festival dự kiến kéo dài trên 75 phút, với những ca khúc bất hủ: This Love, She Will Be Loved, Moves Like Jagger, One More Night, Sugar, Don't Wanna Know, Sunday Morning, Girls Like you, Memories, Animals, Maps và nhiều hơn thế nữa. Đây là danh sách bài hát được tuyển chọn tương đương với các show diễn toàn cầu của 6 nghệ sĩ lọt top những nhóm nhạc thành công nhất thế kỷ. Và chắc chắn giọng hát đầy thăng hoa của Adam Levine sẽ "thổi bùng" cảm xúc nơi khán giả!

Du khách cũng có thể mua sắm, check-in với hàng loạt chuỗi hoạt động náo nhiệt khắp Phú Quốc United Center: show Nàng tiên cá phiên bản 8Wonder, lễ hội Giáng sinh Xanh cùng muôn loài hoang dã, hoạt động Trải nghiệm quầy hàng Eco và làm đồ tái chế, Thủy chiến Waikiki với các trò chơi nước, các điệu vũ Hawaii và âm nhạc DJ sôi động… hay tham quan khu trưng bày và trải nghiệm xe điện và nhận những món quà bất ngờ đến từ nhà đồng tổ chức VinFast.

Sở hữu mô hình lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế giới, cộng hưởng cùng hành trình đa trải nghiệm "lễ hội của lễ hội" không ngừng nghỉ xuyên thời gian và không gian - 8Wonder Winter Festival sẽ là một trong những đòn bẩy, đưa Phú Quốc United Center cũng như đảo Phú Quốc trở lại là "điểm đến được săn đón nhất" dịp cuối năm trên bản đồ du lich thế giới.