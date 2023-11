Màn trình diễn của Maroon 5 tại 8Wonder Winter Festival sẽ thành màn "cầu hôn tập thể" vì 1 lí do!

Như vậy chỉ khoảng 1 tháng nữa, khán giả Việt Nam sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn đầy thăng hoa của Maroon 5 trong khuôn khổ "siêu nhạc hội" 8Wonder Winter Festival. Được biết, set diễn của Maroon 5 sẽ kéo dài 75 phút và BTC xác nhận phần dàn dựng của họ sẽ không thua kém gì các chuyến lưu diễn toàn cầu của nhóm.

Là một trong những ban nhạc hiếm hoi duy trì được phong độ đỉnh cao suốt gần ba thập kỷ, Maroon 5 khiến công chúng toàn cầu nhớ đến nhờ tài nghệ sáng tác xuất sắc và khả năng kết nối khán giả qua những giai điệu giản dị nhưng vô cùng bắt tai, pha trộn tài tình giữa phong cách R&B, soul, pop... Âm nhạc của "những tượng đài pop rock" không chỉ quen thuộc với các ca khúc gắn liền thanh xuân của thế hệ 8x như This Love, Makes Me Wonder, If I Never See Your Face Again… mà còn "chiếm lĩnh" những bảng xếp hạng mới nhất và được giới trẻ hiện nay vô cùng yêu thích: One More Night, Animals, Sugar… Nhạc của Maroon 5 đã thật sự "vượt thời gian" đúng như tiêu chí sáng tác Adam Levine luôn theo đuổi: "Tôi muốn bài hát của mình sống mãi với thời gian, 10 năm sau nghe vẫn không cũ".

Ngay từ khi các phương tiện truyền thông ồ ạt công bố Maroon 5 đến Việt Nam, người hâm mộ hẳn đã không thể ngừng ngân nga những lời hát cháy bỏng của This Love hay bản "thánh ca đám cưới" Sugar. MV từng làm mưa làm gió bởi sự xuất hiện bất ngờ của Maroon 5 tại 6 đám cưới thật tại Los Angeles khiến các cặp cô dâu và chú rể vỡ òa hạnh phúc khi vừa được gặp ban nhạc thần tượng, vừa được chúc phúc bởi hàng triệu người xem trên thế giới. Ca khúc với giai điệu quá ngọt ngào, ca ngợi vẻ đẹp của cô gái trong mắt chàng trai, là vẻ ngọt ngào "như ướp đường" của cô gái - giai điệu và thông điệp khiến vô số khán giả toàn cầu hạnh phúc.

Maroon 5 - Sugar

Hiện tại, Sugar mang về xấp xỉ 4 tỉ view trên YouTube. Không chỉ gói gọn trong khuôn khổ MV, khi Maroon 5 mang ca khúc này đi biểu diễn khắp nơi trên thế giới, ca khúc cũng góp phần trở thành nền cho màn cầu hôn của rất nhiều cặp đôi ở mỗi nơi nhóm ghé lưu diễn. Chính vì lẽ đó, các cặp đôi dự định "chơi lớn" cầu hôn nửa kia, hay chỉ đơn giản là ngỏ lời yêu thương, thì biết phải làm gì rồi đấy! Sở hữu ngay 1 cặp vé 8Wonder Winter Festival không có nhưng!



Ngoài siêu đại nhạc hội với chủ đề "Twilight till First Light" quy mô lên tới hàng nghìn khách, 8Wonder Winter Festival còn mang đến cho khán giả hàng trăm trải nghiệm "lễ hội trong lễ hội" độc nhất vô nhị, kéo dài từ hoàng hôn rực rỡ đến khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới ngập tràn.

Du khách cũng có thể mua sắm, check-in với hàng loạt chuỗi hoạt động náo nhiệt khắp Phú Quốc United Center: show Nàng tiên cá phiên bản 8Wonder, lễ hội Giáng sinh Xanh cùng muôn loài hoang dã, hoạt động Trải nghiệm quầy hàng Eco và làm đồ tái chế, Thủy chiến Waikiki với các trò chơi nước, các điệu vũ Hawaii và âm nhạc DJ sôi động… hay tham quan khu trưng bày và trải nghiệm xe điện và nhận những món quà bất ngờ đến từ nhà đồng tổ chức VinFast.

8Wonder Winter - siêu nhạc hội tâm điểm thuộc chuỗi trải nghiệm "lễ hội trong lễ hội" Wake Up Festival 2023 sẽ náo nhiệt xuyên suốt 30 ngày đêm, từ 9/12/2023 - 7/1/2024 tại siêu quần thể Phú Quốc United Center đã mở bán vé chính thức từ ngày 3/11/2023. Mức giá được xem là "phổ rộng và hợp lý" chỉ từ 1 - 10 triệu đồng/người cho 6 hạng vé từ phổ thông đến VIP và SVIP. Đặc biệt, mỗi khán giả sở hữu vé đều được tặng kèm những đặc quyền trải nghiệm mang dấu ấn của Phú Quốc United Center: vé tham quan Nhà gấu Teddy Bear đầu tiên tại Việt Nam cho tất cả hạng vé; hoặc vui chơi VinWonders, Vinpearl Safari, thưởng thức ẩm thực… cho 2 hạng vé cao nhất.

Du khách cũng có thể chọn combo du lịch trọn gói bao gồm vé máy bay khứ hồi linh hoạt Vietjet, vé siêu nhạc hội 8Wonder và kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm có giá chỉ từ 4.500.000đ/ người. Sau khi thanh toán combo thành công, du khách tiếp tục được cộng dồn mức giảm 50% vé vui chơi VinWonders, Vinpearl Safari ngày 16/12/2023, hay ưu đãi 20% dịch vụ spa, 15% dịch vụ ẩm thực, 33% dịch vụ golf xuyên suốt kỳ nghỉ.

Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật liên tục tại website chính thức: www.8thwonder.vn; cổng đặt vé nhạc hội tại www.vinwonders.com và mobile app VinWonders; combo du lịch Vinpearl tại www.vinpearl.com và mobile app MyVinpearl.