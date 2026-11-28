Biệt thự cũ của Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO NVIDIA, vừa thu hút sự chú ý khi một đoạn video ghi lại không gian bên trong căn nhà được chia sẻ trở lại.

Theo truyền thông Đài Loan (Trung Quốc), đoạn video được bà Amy Wang, nhà sáng lập Dragon Hearts Foundation, chia sẻ gần đây. Đây là video cũ ghi lại chuyến thăm nhà vợ chồng Jensen Huang vào năm 2019. Trong đoạn phim, không gian sống của gia đình tỷ phú NVIDIA gây ấn tượng bởi sự xa hoa và phong cách thiết kế cổ điển.

Phòng khách sang trọng như lâu đài, có cả đàn piano và đèn chùm pha lê

Ngôi nhà sử dụng tông màu trắng kem và những gam màu sáng làm chủ đạo. Phòng khách được bài trí với bộ sofa, ghế bành cao cấp, bàn trà chạm khắc tinh xảo, kết hợp cùng thảm trải sàn và rèm cửa mang phong cách cổ điển.

Ảnh: Instagram／thisamylife

Điểm nhấn nổi bật là chiếc đèn chùm pha lê cỡ lớn treo giữa trần nhà. Bên cạnh cửa sổ còn có một cây đàn piano dáng grand piano, góp phần tạo nên không gian sang trọng, gợi cảm giác như đang bước vào một tòa lâu đài cổ.

Không gian bên ngoài cũng không kém phần ấn tượng. Khuôn viên rộng rãi có hồ bơi riêng, ghế nằm thư giãn và những hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng.

Bên trong biệt thự còn có một hầm rượu riêng với nhiều chai vang được sắp xếp kín các kệ. Đặc biệt, khu vực gara xuất hiện ít nhất 2 chiếc xe thể thao, trong đó có một chiếc Ferrari màu xanh nhạt. Trên tường gara còn treo những bức ảnh gia đình.

Vợ Jensen Huang được khen là người phụ nữ thanh lịch, hiếu khách

Không chỉ gây chú ý bởi cơ ngơi xa hoa, đoạn video còn hé lộ cách vợ chồng Jensen Huang tiếp đón khách tại nhà riêng.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Jensen Huang trực tiếp ra chào hỏi các vị khách đến thăm. Trong khi đó, bà Lori Huang, vợ ông, cầm ly rượu và trò chuyện thân mật với mọi người.

Ảnh: Instagram／thisamylife

Bà Amy Wang dành nhiều lời khen cho Lori, nhận xét bà là người phụ nữ thanh lịch, phóng khoáng và có phong thái tiếp khách thân thiện.

Chia sẻ về người phụ nữ từng có dịp tiếp xúc, nhà sáng lập Dragon Hearts Foundation bày tỏ sự ủng hộ đối với Lori. Bà cho rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng những gì con người mong đợi. Tuy nhiên, dựa trên những ấn tượng từ lần gặp gỡ trước đây, bà tin Lori có thể đối diện với những thử thách lớn trong cuộc đời bằng sự điềm tĩnh, lòng tự trọng và bản lĩnh.

Jensen Huang từng chi khoảng 55 triệu USD mua bất động sản

Theo truyền thông nước ngoài, Jensen Huang bắt đầu mua bất động sản từ cuối những năm 1980. Tổng số tiền ông chi cho các thương vụ này ước tính khoảng 55 triệu USD. Danh mục bất động sản của nhà sáng lập NVIDIA trải rộng tại nhiều địa điểm ở Mỹ, bao gồm San Jose, San Francisco thuộc bang California và đảo Maui thuộc bang Hawaii.

Đoạn video ghi lại căn nhà năm 2019 hiện được chia sẻ trở lại, thu hút sự quan tâm không chỉ bởi không gian sống xa hoa của một trong những tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới, mà còn bởi những hình ảnh đời thường hiếm hoi về gia đình ông.

Nguồn: ETToday