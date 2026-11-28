Một cá thể rắn biển bụng vàng cực độc vừa được phát hiện dạt vào bãi biển ở California (Mỹ). Đây là lần thứ 8 loài rắn này được ghi nhận tại bang, khiến cơ quan chức năng phải phát đi cảnh báo đối với người dân và du khách.

Theo California State Parks, nhân viên của cơ quan này đã phát hiện một con rắn có màu vàng và đen nổi bật dạt vào bờ tại bãi biển Bolsa Chica, California.

Qua kiểm tra, con vật được xác định là rắn biển bụng vàng (yellow-bellied sea snake), một loài bò sát có nọc độc và cực kỳ hiếm khi xuất hiện dọc bờ biển California.

Đại diện California State Parks cho biết, từ trước đến nay, bang này mới chỉ ghi nhận 8 trường hợp rắn biển bụng vàng xuất hiện. Đáng chú ý, 7 trong số 8 lần được phát hiện đều diễn ra trong các đợt El Niño.

Ảnh: People

Lần xuất hiện mới nhất diễn ra trong bối cảnh hiện tượng El Niño đang tiếp diễn, khiến nhiệt độ bề mặt đại dương tăng cao. Cơ quan chức năng nhận định điều kiện này có thể khiến nhiều loài động vật hoang dã bất ngờ xuất hiện tại các bãi biển ở California.

"Với nhiệt độ mặt biển đang tăng lên trong đợt El Niño hiện nay, chúng ta có thể sẽ tiếp tục bắt gặp những sinh vật bất thường như loài rắn biển này dọc bờ biển California", đại diện cơ quan này cho biết.

Tuy nhiên, cá thể rắn được phát hiện lần này không ở trong tình trạng tốt. Dù vẫn còn sống khi nhân viên công viên tìm thấy trên bãi cát, con vật được cho là khá yếu, ít phản ứng và khó có khả năng sống sót.

Theo California State Parks, những con rắn biển dạt vào bờ thường có sức khỏe rất kém. Phần lớn không thể sống quá 24 giờ kể từ khi được phát hiện trên bãi biển.

Trước sự việc này, nhà chức trách cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân và du khách, tuyệt đối không chạm vào hoặc tìm cách bắt giữ những động vật hoang dã chưa xác định, ngay cả khi chúng có vẻ đã chết.

Nếu phát hiện rắn biển bụng vàng, mọi người cần giữ khoảng cách an toàn, ghi nhớ các địa điểm dễ nhận biết gần đó, chẳng hạn như tháp cứu hộ trên bãi biển, sau đó thông báo vị trí cho nhân viên công viên.

Bên cạnh đó, California State Parks khuyến khích người dân ghi lại hình ảnh những loài động vật hoang dã xuất hiện bất thường và chia sẻ thông tin qua ứng dụng iNaturalist. Đây là một phần trong nỗ lực thu thập dữ liệu nhằm tìm hiểu tác động của hiện tượng El Niño đối với hệ sinh thái ven biển trên toàn bang.

Dù khả năng sống sót của cá thể rắn này rất thấp, sự xuất hiện của nó vẫn có ý nghĩa nhất định đối với giới khoa học.

"Ngay cả khi con vật không thể sống sót, việc phát hiện ra nó vẫn mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tác động của El Niño đối với hệ sinh thái ven biển", đại diện California State Parks nhấn mạnh.

Nguồn: People