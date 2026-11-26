Một phụ nữ bị hải quan Trung Quốc phát hiện giấu 21 con rắn sống trong các đôi tất, đặt bên trong miếng đệm đầu gối rồi dùng băng dính cố định quanh hai cẳng chân để tìm cách đưa trái phép vào nước này.

Theo thông tin đăng tải vào ngày 24/11 từ Hải quan Thâm Quyến (Trung Quốc), vụ việc xảy ra mới đây tại cửa khẩu Phúc Điền (Futian), khi lực lượng chức năng đang kiểm tra hành khách và hành lý tại khu vực nhập cảnh.

Trong quá trình giám sát, nhân viên hải quan phát hiện một nữ hành khách đi vào khu vực kiểm soát nhưng không chủ động khai báo. Người này mặc quần dài rộng, dáng đi có phần cứng nhắc, khiến lực lượng chức năng chú ý và tiến hành kiểm tra.

Clip: Hải quan Trung Quốc

Ảnh: Hải quan Trung Quốc

Qua kiểm tra kỹ hơn, hải quan phát hiện cả hai cẳng chân của người phụ nữ đều được quấn miếng đệm đầu gối màu đen, cố định bằng băng dính trong suốt. Bên trong những miếng đệm này là các gói tất màu đen, mỗi gói chứa những con rắn còn sống.

Tổng cộng, lực lượng chức năng phát hiện 21 con rắn được cất giấu theo cách trên.

Sau đó, Trung tâm Kiểm nghiệm và Kiểm dịch động thực vật thuộc Hải quan Thâm Quyến tiến hành giám định và xác định toàn bộ số rắn này đều thuộc loài rắn garter, một loài ngoại lai.

Hải quan Trung Quốc cảnh báo, theo Luật An toàn sinh học nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Kiểm dịch động thực vật xuất nhập cảnh cùng các quy định liên quan, cá nhân không được tự ý đưa các loài ngoại lai vào nước này khi chưa được cấp phép. Việc mang theo hoặc gửi động, thực vật sống qua đường bưu chính vào Trung Quốc cũng bị nghiêm cấm.

Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: ifeng