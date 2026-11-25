Trong tranh vẽ một bé gái khoảng 4, 5 tuổi, để tóc mái bằng và mặc áo bông màu xanh dương.

Tại Tín Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã xảy ra một vụ việc tìm đồ thất lạc đầy trùng hợp và thiện ý.

Theo truyền thông, sự việc xảy ra vào ngày 1/11. Khi bác sĩ họ Tiêu tại phòng khám vừa tan ca và đang chuẩn bị đón con gái về nhà, anh chú ý thấy trên một chiếc xe rác bên ngoài phòng khám có một bức tranh sơn dầu bị vùi lấp một nửa trong đống phế liệu. Trong tranh là hình ảnh một bé gái chừng 4, 5 tuổi, để tóc mái bằng và mặc áo bông xanh. Anh Tiêu thấy nét vẽ tinh tế, ánh mắt cô bé trong tranh cũng khiến anh liên tưởng tới con gái mình, nên vì thấy tiếc nuối mà quyết định nhặt bức tranh mang về.

Bức tranh bé gái trên xe chở rác

Trong quá trình nhặt được bức tranh cũng có một tình tiết nhỏ thú vị. Một ngày trước khi sự việc xảy ra, anh Tiêu từng tặng hai chiếc khẩu trang cho tài xế xe rác vì người này vận chuyển phế liệu nên bám đầy bụi bặm. Hôm sau, người phụ trách chở đi đống phế liệu của studio chính là tài xế ấy. Khi nhận ra anh Tiêu, tài xế đã vui vẻ để anh mang bức tranh đi mà không lấy phí.

Sau đó, khi lau chùi bức tranh, anh Tiêu phát hiện mặt sau có ghi dòng chữ "Trương Hồng Đào《Tư》, Học viện Sư phạm", liền quay video về bức tranh và đăng lên mạng xã hội với hy vọng tìm được chủ nhân, trả lại vật về đúng chủ.

Mạng xã hội giúp tìm người, khơi gợi mối duyên 11 năm

Video tìm người sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và chẳng bao lâu được học trò của Trương Hồng Đào cũng như tác giả gốc của bức tranh là Mã Tân Thành nhận ra. Được biết, Trương Hồng Đào là giảng viên Khoa Mỹ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Sư phạm Tín Dương, có mối quan hệ vừa là thầy vừa là bạn với Mã Tân Thành. Bức chân dung mang tên《Tư》này do Mã Tân Thành vẽ trong khoảng hai tuần vào năm 2015, lấy nguyên mẫu từ bức ảnh con gái 5 tuổi của Trương Hồng Đào đang đi thuyền chơi.

Ông Trương Hồng Đào cho biết bức tranh không hề bị ai cố tình vứt bỏ. Năm xưa, một học trò của ông mở studio nên ông đã cho mượn bức tranh để trưng bày.

Bức tranh đã được trở về đúng chủ sau 11 năm

Tuy nhiên, studio này gần đây đóng cửa, nhân viên dọn dẹp đồ đạc vô ý trộn lẫn bức tranh vào phế liệu, khiến nó lưu lạc lên xe rác. Sau 11 năm nhìn lại bức tranh, cả ông Trương Hồng Đào lẫn Mã Tân Thành đều cảm thấy vô cùng bất ngờ và vui mừng.

Hiện tại, bức chân dung đã được trao trả về cho gia đình ông Trương Hồng Đào. Ông cho biết cô bé trong tranh nay đã lớn thành thiếu nữ 16 tuổi, khi nhìn lại bức vẽ thời thơ ấu của mình đã cảm thấy rất vui.

Vào ngày trao trả bức tranh, con gái của anh Tiêu từng tỏ ra lưu luyến không nỡ rời xa bức vẽ. Nhân cơ hội này, anh Tiêu dạy con gái biết đặt mình vào vị trí của người khác, giải thích cho con hiểu rằng chủ nhân bức tranh cũng mong muốn tìm lại những ký ức tuổi thơ trân quý của con mình. Để bày tỏ lòng biết ơn trước việc anh Tiêu nhiệt tình tìm chủ giúp, ông Trương Hồng Đào đã chủ động đề nghị sáng tác một bức chân dung cho cô con gái 8 tuổi của anh Tiêu và nam bác sĩ đã vui vẻ nhận lời.

Nguồn: HK01