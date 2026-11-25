Một bé trai 6 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong sau khi mất thăng bằng và ngã từ cửa sổ tầng 11 của chung cư xuống đất.

Bé trai 6 tuổi đã tử vong sau khi ngã từ tầng 11 của một tòa nhà chung cư ở Naigaon East, quận Palghar, bang Maharashtra, Ấn Độ, hôm 24/11.

Nạn nhân được xác định là Milit Dineshkumar Sutar. Vụ việc xảy ra tại khu chung cư Navkar Tower Society, nơi cậu bé đang chơi với một bé gái ở hành lang bên ngoài căn hộ của mình thì bị ngã từ cửa sổ.

Tháng 7/2025, một tai nạn chết người khác xảy ra tại cùng khu chung cư đó, khi một bé gái 4 tuổi tử vong sau khi ngã từ tầng 12.

Tòa nhà nơi cậu bé 6 tuổi rơi từ tầng 11 xuống. Ảnh: X

Theo thông tin sơ bộ do cảnh sát cung cấp và được nhiều phương tiện truyền thông trích dẫn, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h45 chiều 24/11. Milit đang chơi với một bé gái ở sảnh tầng 11 thì được cho là đã mất thăng bằng gần cửa sổ và ngã.

Trong lúc rơi xuống, cậu bé va vào một đường ống cứu hỏa trước khi chạm đất, bị thương rất nặng.

Các thành viên trong chung cư đã nhanh chóng đưa đứa trẻ đến Bệnh viện Cardinal Gracias ở Vasai, nhưng cậu bé đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Cảnh sát đã lập biên bản về vụ tử vong do tai nạn và đang điều tra các tình tiết xung quanh vụ việc.

Vụ việc này đặc biệt gây đau lòng cho gia đình vì Milit vừa mất mẹ cách đó 15 ngày. Gia đình vẫn đang đau buồn vì sự ra đi đột ngột của cậu bé 6 tuổi thì nỗi đau của họ càng thêm chồng chất.