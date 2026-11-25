Món soda kỳ lạ này đang thu hút sự chú ý tại Nhật Bản.

Có lẽ do áp lực kinh tế toàn cầu hiện nay mà thị trường Nhật Bản những năm gần đây trở nên khan hiếm các ý tưởng hương vị táo bạo. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi các doanh nghiệp siết chặt ngân sách, hạn chế dồn nguồn lực vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm mạo hiểm, còn người tiêu dùng thì ưu tiên những lựa chọn an toàn, quen thuộc cho khoản tiền vất vả kiếm được.

Giữa bối cảnh đó, Cheerio vẫn là một cái tên hiếm hoi giữ vững tinh thần quái chiêu. Nhà sản xuất đồ uống kiêm đơn vị vận hành máy bán hàng tự động có trụ sở tại Kyoto này từ lâu đã tạo dựng tiếng vang nhờ những nước đi khó lường. Họ từng ra mắt đồ uống giả dạng nước tương và sốt mayonnaise, sáng tạo ra soda vị bắp rang bơ caramel, thậm chí còn bán cả nước nóng đóng chai, một ý tưởng nghe có vẻ bình thường nhưng trên thực tế rất ít hãng thực hiện.

Lần này, Cheerio trở lại với hương vị có lẽ "đáng sợ" nhất trong lịch sử của hãng là soda vị pizza 4 loại phô mai. Mang tên chính thức Quattro Formaggi Flavor Soda, thức uống hướng đến việc mô phỏng mùi thơm nồng đặc trưng và vị ngọt béo của pizza phô mai trong một chai nước có ga.

Màn xuất hiện này lập tức tạo nên làn sóng bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người tỏ ra hào hứng, coi đây là món hiếm nhất định phải đi săn lùng, trong khi có người khen ngợi đội ngũ phát triển của Cheerio thật xuất sắc. Một bộ phận khác nhận xét hãng lại tiếp tục cải tiến độc lạ và dù khó trở thành dòng sản phẩm cố định, đây vẫn là cú đổi gió đáng chú ý.

Sản phẩm đang gây xôn xao tại Nhật Bản

Ở chiều ngược lại, không ít người e ngại từ chối, không dám thử. Cũng có người lạc quan cho rằng đã mất công sản xuất và đưa lên kệ thì chắc hẳn hương vị cũng không thể tệ đến vậy.

Với tâm thế cởi mở, người viết đã tìm mua một chai tại máy bán hàng tự động của Cheerio gần nhà. Sản phẩm có giá 120 yên, tương đương khoảng 20 ngàn đồng, với dung tích 350 ml nhỏ hơn đôi chút so với đa số soda đóng chai phổ biến, song xét theo đặc thù hương vị thì mức dung tích gọn nhẹ này đôi khi lại là lợi thế.

Quattro Formaggi Flavor Soda bộc lộ sự hiện diện rõ rệt ngay từ lúc vặn nắp. Một luồng hương phô mai nguyên chất dường như ùa thẳng ra từ cổ chai. Cheerio đã tái hiện mùi phô mai hỗn hợp chuẩn xác đến ngỡ ngàng. Theo công bố từ website của hãng, bốn loại phô mai được sử dụng gồm cheddar, Gouda, phô mai kem và Gorgonzola. Dù trên nhãn chai có hình minh họa, thức uống hoàn toàn không có phô mai Thụy Sĩ, thay vào đó là một chút hương mật ong nhằm gợi liên tưởng đến cách thưởng thức pizza ngoài đời thực.

Màu sắc bên trong của soda

Một phóng viên của Soranews đã trải nghiệm thức uống độc lạ này cho biết đây là sự kết hợp kỳ lạ khi vừa tạo cảm giác rùng mình vừa mang lại chút ngon miệng song hành. Dù chưa chắc chắn có thể giới thiệu sản phẩm này cho người khác hay không, người viết vẫn đánh giá cao nỗ lực của Cheerio giữa giai đoạn thị trường thiếu vắng những thử nghiệm vị giác táo bạo.

Nguồn: Soranews

