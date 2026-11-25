Lễ hội Mùa đông Hồng Kông WinterFest đã trở lại với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Lần đầu tiên, Hong Kong Winter Wonderland được tổ chức đồng thời tại Central, Tsim Sha Tsui và Causeway Bay, biến những khu vực nổi tiếng của thành phố thành không gian lễ hội rực rỡ.

Hồng Kông hóa xứ sở thần tiên mùa đông

Lễ hội Mùa đông Hồng Kông WinterFest 2026 do Tổng cục Du lịch Hồng Kông (Trung Quốc) (HKTB) tổ chức sẽ kéo dài từ ngày 18/11/2026 đến 5/1/2027. Điểm mới đáng chú ý nhất trong sự kiện năm nay là chương trình biểu tượng Hong Kong Winter Wonderland lần đầu tiên được mở rộng đến ba địa điểm du lịch nổi tiếng, gồm Central, Tsim Sha Tsui và Causeway Bay.

Chủ tịch HKTB, Tiến sĩ Peter Lam (ở vị trí giữa hàng thứ nhất), cùng đại diện HKTB và các lãnh đạo, đại diện cấp cao đến từ các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, khách sạn, ẩm thực tại Hồng Kông chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt chương trình (Ảnh: HKBT)

Nếu như năm ngoái, chương trình được triển khai tại Central thông qua hợp tác với Hongkong Land, năm nay Winter Wonderland tiếp tục mở rộng sang Tsim Sha Tsui với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Prudential Hong Kong và Causeway Bay thông qua hợp tác cùng Hysan.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, Chủ tịch HKTB, Tiến sĩ Peter Lam cho biết WinterFest đã trở thành sự kiện thường niên mang đến không khí lễ hội cho người dân địa phương và du khách. Việc mở rộng không gian tổ chức được kỳ vọng sẽ mang đến thêm nhiều trải nghiệm, khuyến khích du khách dành nhiều thời gian khám phá Hồng Kông trong mùa đông.

Ảnh: HKBT

Tại Central, Statue Square Garden sẽ được biến thành một nhà ga xe lửa hơi nước mang phong cách châu Âu cổ điển, dài 12 mét. Nổi bật giữa không gian này là cây thông Giáng sinh ngoài trời cao 22 mét, cây thông cao nhất từ trước đến nay do HKTB thực hiện.

Bắt đầu từ 19h mỗi tối, mặt tiền các tòa nhà biểu tượng xung quanh quảng trường sẽ trở thành màn hình trình chiếu ánh sáng tương tác với tám phân đoạn khác nhau. Dọc đường Chater, các gian hàng mang phong cách chợ Giáng sinh châu Âu cũng được bố trí, tạo không gian để du khách dạo chơi và khám phá những món đồ, thức ăn đặc trưng mùa lễ hội.

Một hoạt động đáng chú ý khác là Holiday Treasure Market, nơi trưng bày và bán các món đồ sưu tầm Giáng sinh từ những năm trước để gây quỹ từ thiện. Du khách cũng có thể tự tay viết thiệp Giáng sinh tại khu vực gửi thiệp được bố trí trong khuôn viên sự kiện.

Ảnh: HKBT

Trong khi đó, khu vực ven Cảng Victoria tại Tsim Sha Tsui sẽ trở thành một trong những điểm ngắm trình diễn ánh sáng nổi bật nhất mùa lễ hội. Tháp Đồng hồ Tsim Sha Tsui và Bảo tàng Văn hóa Hồng Kông sẽ là sân khấu của chương trình "The Stars of Christmas Concert", kết hợp hiệu ứng ánh sáng với âm nhạc pop-dance và jazz swing.

Gần đó, mặt tiền Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông và Bảo tàng Không gian Hồng Kông sẽ trình chiếu chương trình "Northern Lights". Những hiệu ứng ánh sáng mô phỏng cực quang cùng hơn 7.000 quả cầu ánh sáng lung linh hứa hẹn tạo nên khung cảnh đặc biệt bên bờ cảng.

Không kém phần sôi động, Causeway Bay sẽ được biến hóa thành "Elf Village" (Làng Yêu Tinh) đầy màu sắc tại khu vực Lee Gardens. Lấy cảm hứng từ ông già Noel và sáu chú yêu tinh, không gian này sẽ kể những câu chuyện Giáng sinh thông qua công nghệ trình chiếu mapping dọc đường Lan Fong và Pak Sha.

Ảnh: HKBT

Đặc biệt, Đại lộ Hysan sẽ xuất hiện "Elves' Night Out", một quầy bar ngoài trời hoàn toàn mới dài 40 mét. Du khách cũng có thể tham gia các tour khám phá có hướng dẫn viên, tìm hiểu văn hóa tại những cửa hàng nằm trên tầng lầu ở Causeway Bay.

Khép lại WinterFest 2026 sẽ là màn trình diễn pháo hoa đếm ngược chào năm mới, với chủ đề tôn vinh kỷ niệm 30 năm thành lập Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR). Thông tin chi tiết về chương trình này sẽ được HKTB công bố trong thời gian tới.

Trọn tháng 11 dành cho những tín đồ ẩm thực

Bên cạnh các hoạt động mùa đông, Hồng Kông còn dành trọn tháng 11 cho những trải nghiệm ẩm thực với chương trình Hong Kong Gourmet Month (Tháng Ẩm thực Hồng Kông).

Sự kiện quy tụ hơn 400 nhà hàng và quán bar, trải rộng trên năm chủ đề ẩm thực, từ những trải nghiệm cao cấp kết hợp rượu vang đến các quán ăn đường phố và địa điểm giải trí về đêm.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là "Hong Kong Wine-Pairing Award-Winning Restaurants Gala", giới thiệu 15 thực đơn kết hợp món ăn và rượu vang được tuyển chọn bởi các đầu bếp, chuyên gia rượu vang đến từ những nhà hàng đạt sao Michelin. Trong danh sách có những cái tên nổi bật như Tang Court, Arbor, Tosca di Angelo và Andō.

Ảnh: HKBT

Với những người yêu thích khám phá văn hóa ẩm thực địa phương, "Hong Kong Late-Night Dining Guide" sẽ giới thiệu hơn 100 nhà hàng và quán ăn phục vụ sau 21h. Danh sách trải dài từ các quán dai pai dong (mô hình quán ăn đường phố đặc trưng của Hồng Kông) đến những địa điểm ăn lẩu và quán ăn mở cửa khuya.

Không khí về đêm còn được nối dài với "Cocktail Fest Month", chương trình kết nối 30 quán bar độc đáo thông qua sáu lộ trình trải nghiệm. Trong khuôn khổ sự kiện "Sip and Savour in Lan Kwai Fong", du khách có thể khám phá những đêm nhạc DJ theo chủ đề và các workshop pha chế cocktail tại Lan Quế Phường, khu phố giải trí về đêm nổi tiếng của Hồng Kông.

Sự kết hợp giữa những không gian ánh sáng mùa đông, hoạt động đón Giáng sinh và trải nghiệm ẩm thực khiến WinterFest 2026 trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý nhất tại Hồng Kông dịp cuối năm. Đặc biệt, với ba khu vực tổ chức Winter Wonderland, du khách có thêm nhiều lựa chọn để hòa mình vào không khí lễ hội khi ghé thăm thành phố trong mùa đông này.