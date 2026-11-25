Máy bay Boeing 737 MAX chở hơn 120 người đã bất ngờ hỏng điện giữa hành trình, phải đáp khẩn xuống hòn đảo giữa Đại Tây Dương.

Tối 22/11 (theo giờ địa phương), chuyến bay AC1898 của hãng hàng không Air Canada từ Toronto (Canada) đi Port of Spain (Trinidad và Tobago) đã phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế L.F. Wade ở Bermuda sau khi gặp sự cố về điện.

Theo tờ The Royal Gazette của Bermuda, máy bay cất cánh lúc khoảng 18h50 và đáp xuống Bermuda vào khoảng 23h, tức sau khoảng 2,5 giờ bay. Xe cứu hỏa đã được điều tới khi máy bay hạ cánh. Sự cố hiện không ghi nhận thương vong nào.

Chuyến bay được khai thác dưới số hiệu ROU1898 của Air Canada Rouge, hãng bay chuyên các tuyến du lịch của tập đoàn. Theo trang tin hàng không AeroCorner, chiếc máy bay là Boeing 737 MAX 8, số đăng ký C-GMIU.

Tình tiết đáng chú ý nằm ở lời giải thích về nguyên nhân. Một hành khách cho biết cơ trưởng đã thông báo trên khoang rằng máy bay gặp sự cố hỏng điện.

Tuy nhiên, nữ phát ngôn viên của Air Canada đưa ra cách giải thích cụ thể hơn. Bà cho biết chuyến bay phải chuyển hướng do trục trặc ở cầu dao điện, ảnh hưởng tới khu bếp và hệ thống giải trí trên máy bay.

Một hành khách tên Sean Kellman cho biết màn hình giải trí và hệ thống Wi-Fi trên máy bay đồng loạt ngừng hoạt động ngay trước khi chiếc Boeing bắt đầu giảm độ cao để hạ cánh xuống Bermuda.

"Sau đó, cơ trưởng thông báo máy bay gặp sự cố về điện. Quá trình giảm độ cao dường như diễn ra nhanh bất thường", ông Kellman kể lại.

Sau khi hạ cánh, Air Canada cho biết đội ngũ chăm sóc khách hàng đã bố trí chỗ nghỉ qua đêm tại một số khách sạn ở Bermuda, kèm phiếu ăn cho hành khách. Một máy bay thay thế được điều tới hòn đảo vào ngày hôm sau để đưa khách tiếp tục hành trình.

Dù vậy, không phải ai cũng hài lòng. Một hành khách phàn nàn về tình trạng lộn xộn đáng kể trong khâu bố trí xe đưa đón, đồng thời đặt câu hỏi liệu nhu cầu của những người cần hỗ trợ đi lại có được tính tới hay không.

Bermuda là vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh nằm giữa Bắc Đại Tây Dương, cách khá xa cả điểm đi Toronto lẫn điểm đến Port of Spain. Vì vậy, việc chuyển hướng đồng nghĩa với việc hành khách bị kẹt lại trên đảo cho tới khi có máy bay khác tới đón.

Đến nay, Air Canada chưa công bố thêm chi tiết kỹ thuật về sự cố. Các nguồn tin cũng chưa đề cập tới việc cơ quan chức năng mở cuộc điều tra chính thức.

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