Hình ảnh mới từ truyền thông Trung Quốc cho thấy máy bay tiêm kích J-10C lần đầu mang biến thể tên lửa đối đất Kh-29T có nguồn gốc Nga, vũ khí nặng khoảng 685 kg với đầu đạn xuyên phá 320 kg.

Một đoạn video được Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố gần đây ghi lại cảnh một tiêm kích J-10C cất cánh với vật thể được nhận diện là biến thể cải tiến của tên lửa không đối đất Kh-29T treo dưới máy bay. Đây được cho là lần đầu phiên bản tên lửa này xuất hiện trên J-10C, cho thấy Trung Quốc có thể đang mở rộng khả năng sử dụng kho vũ khí hiện có cho nhiều dòng chiến đấu cơ khác nhau.

Trung Quốc nhập khoảng 2.000 tên lửa Kh-29T từ Nga cùng các tiêm kích đa nhiệm Su-30MKK vào đầu những năm 2000. Phiên bản được cho là đã cải tiến sau đó từng xuất hiện trên tiêm kích bom JH-7A và gần đây là J-16 vào tháng 5. Việc tên lửa tiếp tục được nhìn thấy trên J-10C cho thấy loại vũ khí có nguồn gốc Nga này có thể đang được điều chỉnh để tương thích với nhiều nền tảng do Trung Quốc sản xuất.

Kh-29 là tên lửa không đối đất hạng nặng được Liên Xô phát triển nhằm thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu kiên cố. Vũ khí bắt đầu phục vụ trong không quân Liên Xô từ năm 1980 và sau đó được xuất khẩu tới nhiều quốc gia.

Biến thể Kh-29T nguyên bản nặng khoảng 685 kg, trong đó đầu đạn xuyên phá nổ mạnh có khối lượng tới 320 kg, tương đương gần một nửa trọng lượng quả đạn. Tên lửa được thiết kế để tấn công những mục tiêu như boongke, cầu, đường băng sân bay và tàu mặt nước. Tầm hoạt động được công bố khoảng 10-30 km, tùy thuộc độ cao, tốc độ và điều kiện khi phóng.

Khác với tên lửa hành trình tầm xa, Kh-29 sử dụng động cơ rocket và có tầm bắn tương đối ngắn. Đổi lại, đầu đạn lớn giúp nó phù hợp với những mục tiêu cần sức công phá cao. Hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy quả đạn xuất hiện dưới J-10C dường như được trang bị đầu dò ảnh hồng ngoại cải tiến, khác với cấu hình Kh-29T nguyên bản của Nga.

Nếu được xác nhận, đầu dò mới có thể cải thiện khả năng nhận dạng và bám mục tiêu. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức về tính năng của hệ thống dẫn đường mới và những thay đổi bên trong tên lửa.

J-10 là tiêm kích đa nhiệm một động cơ hạng trung do Tập đoàn Máy bay Thành Đô phát triển. Phiên bản J-10C được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại và có thể mang nhiều loại tên lửa không đối không, đối đất và chống hạm. J-10C có thể đạt tốc độ khoảng Mach 1,8, tương đương 2.200 km/h, hoạt động ở độ cao tới khoảng 18 km và có tầm bay khoảng 1.850 km. Bán kính chiến đấu được ước tính hơn 1.000 km.

Trung Quốc hiện vận hành khoảng 600 máy bay thuộc dòng J-10, biến đây thành một trong những dòng tiêm kích có số lượng lớn nhất của không quân nước này.

Trước khi Kh-29T cải tiến xuất hiện, một trong những vũ khí đối đất có động cơ đáng chú ý của J-10C là tên lửa hành trình KD-88, có tầm bắn được cho là hơn 200 km.

Tầm hoạt động lớn của KD-88 cho phép máy bay phóng vũ khí từ khoảng cách xa, hạn chế nhu cầu tiến gần khu vực được bảo vệ bởi hệ thống phòng không. Kh-29T với tầm bắn chỉ vài chục km đảm nhiệm vai trò khác, nhưng có lợi thế ở đầu đạn lớn và được cho là có chi phí thấp hơn.

Do đó, hai loại vũ khí không nhất thiết thay thế nhau. KD-88 phù hợp với nhiệm vụ tấn công từ xa, trong khi Kh-29T có thể cung cấp thêm lựa chọn khi cần đánh các mục tiêu kiên cố bằng một tên lửa tương đối đơn giản và có sức công phá lớn.

Theo IE