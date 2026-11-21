Vật chất tối chiếm phần lớn vật chất trong vũ trụ, nhưng chưa thể quan sát trực tiếp. Hố đen nguyên thủy có thể là chìa khóa giải mã bí ẩn này.

Vật chất tối (Dark Matter) là một trong những bí ẩn lớn nhất của vật lý thiên văn hiện đại. Các nhà khoa học cho rằng nó chiếm khoảng 85% tổng lượng vật chất trong vũ trụ, nhưng không phát ra, hấp thụ hay phản xạ ánh sáng theo cách thông thường. Sự tồn tại của nó được suy luận thông qua lực hấp dẫn tác động lên các thiên hà và những cấu trúc vũ trụ khổng lồ.

Điều thú vị là hố đen, những thiên thể có lực hấp dẫn mạnh đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra, từng được xem là một ứng viên tiềm năng để giải thích vật chất tối. Đặc biệt, giới khoa học quan tâm đến một giả thuyết mang tên hố đen nguyên thủy (Primordial Black Holes).

(Ảnh minh họa: NASA Goddard/Schnittman/Powell /SWNS)

Khác với những hố đen hình thành từ sự sụp đổ của các ngôi sao khổng lồ, hố đen nguyên thủy được giả thuyết đã xuất hiện ngay trong những khoảnh khắc đầu tiên sau Vụ Nổ Lớn (Big Bang), khi vũ trụ còn cực kỳ nóng và đậm đặc. Những vùng vật chất có mật độ đủ lớn có thể sụp đổ trực tiếp để hình thành hố đen.

Nếu tồn tại với số lượng đủ lớn, các hố đen nguyên thủy có thể đóng góp đáng kể vào lượng vật chất tối trong vũ trụ. Một số nghiên cứu còn xem xét khả năng chúng góp phần hình thành những cấu trúc thiên hà đầu tiên.

Tuy nhiên, đây vẫn là giả thuyết chưa được chứng minh. Các quan sát về thấu kính hấp dẫn, bức xạ và sự phân bố vật chất trong vũ trụ đã đặt ra nhiều giới hạn đối với số lượng và khối lượng hố đen nguyên thủy có thể tồn tại.

Một khả năng khác là vật chất tối và hố đen hoàn toàn khác nhau, nhưng cùng tồn tại và tương tác thông qua lực hấp dẫn. Dù câu trả lời là gì, việc giải mã mối liên hệ này có thể giúp con người hiểu rõ hơn về nguồn gốc, cấu trúc và tương lai của vũ trụ.