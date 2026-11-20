Người dân đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 4 mét bò vào một ngôi nhà đang xây.

Người dân phát hiện con rắn độc này bên trong một ngôi nhà đang xây dựng ở khu Masjid Colony, làng KJ Puram, huyện Anakapalli, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Họ ngay lập tức gọi cho người bắt rắn chuyên nghiệp Venkatesh và sở lâm nghiệp để đưa con rắn ra khỏi khu dân cư vào ngày 17/11.

Đoạn clip cho thấy Venkatesh sử dụng dụng cụ để bắt con rắn hổ, trong khi trợ lý của anh ta mở một chiếc bao tải màu trắng gần đó.

Có thể thấy con rắn bò dọc theo lối đi bằng bê tông bên cạnh một kênh thoát nước khi những người bắt rắn cẩn thận điều khiển nó về phía chiếc bao tải.

Con rắn hổ mang bị bắt khi bò vào nhà dân. Ảnh cắt từ clip/@dmuppavarapu

Sau đó, nó vùng vẫy và cố gắng bỏ chạy trước khi những người cứu hộ cố gắng hướng dẫn nó vào bên trong một cách an toàn. Không ai bị thương trong vụ việc.

Các báo cáo địa phương cho biết Venkatesh đã mất gần 2 giờ để bắt con rắn trước khi nó được thả an toàn vào khu rừng gần đó.

Cuộc giải cứu đã mang lại sự nhẹ nhõm cho cư dân, những người đã tập trung theo dõi hoạt động từ xa.

Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới và có nguồn gốc từ các khu rừng và môi trường sống khác trên khắp Nam và Đông Nam Á. Chúng có thể dài tới khoảng 5,5 mét, mặc dù những cá thể có kích thước như vậy rất hiếm.