Kết quả khoan cho thấy một hệ thống quặng breccia (đá dăm kết) chứa đồng, vàng và bạc phân bố trên khu vực có kích thước khoảng 500 x 500m, bắt đầu xuất hiện ở độ sâu khoảng 600m.

Ảnh minh họa

Công ty khai khoáng Ivanhoe Electric vừa công bố kết quả khoan thăm dò ban đầu tại dự án Gleeson, bang Arizona (Mỹ), qua đó phát hiện các khu vực khoáng hóa chứa đồng, vàng và bạc. Một số đoạn khoan ghi nhận hàm lượng đồng lên tới 1,38%, mở ra triển vọng hình thành một khu khai thác kim loại mới tại khu vực có lịch sử khai khoáng lâu đời.

Kết quả khoan cho thấy một hệ thống quặng breccia (đá dăm kết) chứa đồng, vàng và bạc phân bố trên khu vực có kích thước khoảng 500 x 500m, bắt đầu xuất hiện ở độ sâu khoảng 600m. Đáng chú ý, vùng khoáng hóa này vẫn chưa được xác định giới hạn theo nhiều hướng, cho thấy khả năng tiếp tục mở rộng khi hoạt động thăm dò được triển khai.

Một trong những kết quả nổi bật là đoạn khoan dài 123,6m, bắt đầu từ độ sâu 601,7m, có hàm lượng đồng trung bình 0,91%, vàng 0,44g/tấn và bạc 5,27g/tấn.

Trong đó, đoạn quặng dài 71,03m ghi nhận hàm lượng đồng trung bình 1,38%, vàng 0,52g/tấn và bạc 6,73g/tấn, bắt đầu từ độ sâu 640,32m.

Ngoài khu vực trên, các lỗ khoan ở độ sâu hơn 1.000m còn phát hiện khoáng hóa đồng, vàng, bạc và kẽm liên quan đến đá xâm nhập và các đới thay thế trong đá carbonat. Đây được xem là một hệ thống khoáng hóa thứ hai tại dự án.

Theo công ty, 9 trong số 11 lỗ khoan ban đầu đều gặp các khoảng đá chứa khoáng hóa có chiều dài đáng kể trong đới breccia, trong đó có những đoạn ngắn hơn nhưng sở hữu hàm lượng kim loại cao hơn.

Sau những kết quả ban đầu, Ivanhoe Electric đã nâng Gleeson trở thành dự án thăm dò ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp.

Ông Alex Neufeld, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách thăm dò của Ivanhoe Electric, đánh giá đây là một trong những kết quả đáng chú ý nhất mà ông từng chứng kiến trong giai đoạn đầu của một dự án thăm dò, sau 20 năm làm việc trong ngành.

Chủ tịch điều hành Robert Friedland và Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Taylor Melvin cũng nhận định các kết quả khoan tại Gleeson nằm trong nhóm những phát hiện đồng – vàng – bạc đáng chú ý nhất ở miền Tây nước Mỹ trong khoảng một thập kỷ qua.

Ban lãnh đạo công ty cho rằng phát hiện này có thể là một phần của khu khoáng hóa đồng – vàng – bạc quy mô lớn đang hình thành gần Bisbee. Tuy nhiên, đây mới là kết quả thăm dò ban đầu, chưa phải cơ sở để xác định trữ lượng hay quy mô khai thác thương mại của dự án.

Gleeson nằm trong khu vực Bisbee, nơi có lịch sử khai thác kim loại kéo dài hơn một thế kỷ. Theo số liệu do Ivanhoe Electric công bố, trong 133 năm hoạt động, từ năm 1880 đến 2013, khu khai khoáng này đã sản xuất khoảng 207 triệu tấn quặng.

Tổng sản lượng tích lũy ước đạt 8,2 tỷ pound đồng (khoảng 3,72 triệu tấn), 2,8 triệu ounce vàng (tương đương khoảng 87,1 tấn), 105 triệu ounce bạc, 145.000 tấn chì và 161.000 tấn kẽm.

Với sản lượng lịch sử này, Bisbee được Ivanhoe Electric đánh giá là khu vực từng sản xuất vàng lớn nhất Arizona, đồng thời là trung tâm sản xuất chì lớn nhất và bạc lớn thứ hai của bang.

Ivanhoe Electric bắt đầu mua lại quyền khai thác khoáng sản và quyền sử dụng đất bề mặt tại khu vực Gleeson từ năm 2024. Đến nay, doanh nghiệp kiểm soát hơn 19.606 mẫu Anh quyền khai thác khoáng sản và 2.033 mẫu Anh quyền sử dụng đất bề mặt tư nhân.

Công ty cho biết toàn bộ hoạt động khoan hiện tại và kế hoạch thăm dò tiếp theo tại Gleeson đều được triển khai trên diện tích đất tư nhân thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp.