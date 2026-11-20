Sở hữu khối tài sản ước tính 2,1 tỷ USD, Larry Connor, nhà sáng lập công ty bất động sản The Connor Group, đang dành nhiều nguồn lực cho việc chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu lão hóa.

Larry Connor là nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của The Connor Group, công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với tổng tài sản hơn 5 tỷ USD. Theo Forbes, doanh nhân 76 tuổi hiện sở hữu khối tài sản ước tính lên tới 2,1 tỷ USD.

Bên cạnh việc điều hành doanh nghiệp, Connor dành nhiều thời gian và nguồn lực cho việc chăm sóc sức khỏe, duy trì thể lực và tìm kiếm các phương pháp làm chậm quá trình lão hóa. Để thực hiện mục tiêu này, ông xây dựng một đội ngũ nhân sự riêng, phụ trách quản lý lịch trình, theo dõi chế độ tập luyện và điều phối các hoạt động chăm sóc sức khỏe.

Tỷ phú Larry Connor, 76 tuổi, nhà sáng lập The Connor Group, dành nhiều nguồn lực cho việc chăm sóc sức khỏe và theo dõi quá trình lão hóa (Ảnh: Forbes)

Chi gần 2,6 tỷ đồng mỗi năm để chăm sóc sức khỏe

Để duy trì thể trạng, Connor thuê một đội ngũ khoảng 15 người, bao gồm huấn luyện viên cá nhân, giáo viên yoga và chuyên viên massage. Những người này hỗ trợ ông xây dựng và duy trì chế độ tập luyện thường xuyên.

Vị tỷ phú cũng lưu số điện thoại của ít nhất ba bác sĩ trong danh bạ và thường xuyên làm việc với một huấn luyện viên thể lực từng huấn luyện các vận động viên tại NBA và NFL.

Connor theo dõi các chỉ số sức khỏe của mình một cách thường xuyên. Ông từng chia sẻ biểu đồ cho thấy chỉ số cholesterol đã thay đổi như thế nào trong suốt một thập kỷ qua.

Ngoài các hoạt động thể chất thường ngày, doanh nhân này còn tham gia nhiều trải nghiệm mạo hiểm, trong đó có những chuyến thám hiểm tại vùng hoang dã Alaska.

Năm 2022, Connor đảm nhận vai trò phi công nhiệm vụ trong Axiom Mission 1, chuyến bay tư nhân lịch sử đưa phi hành đoàn lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Sứ mệnh tiêu tốn hàng chục triệu USD, đồng thời triển khai các nghiên cứu liên quan đến sức khỏe tim mạch và quá trình lão hóa tế bào trong môi trường không gian.

Để điều phối các hoạt động chăm sóc sức khỏe, Connor thành lập một bộ phận nội bộ có tên LSC, lấy theo tên viết tắt của ông. Nhóm này chịu trách nhiệm quản lý lịch trình và sắp xếp các hoạt động liên quan đến sức khỏe.

Theo kế hoạch được chia sẻ trong năm 2026, Connor sẽ thực hiện 68 xét nghiệm tại Phòng khám Mayo. Danh mục kiểm tra bao gồm chụp cộng hưởng từ (MRI) toàn thân và quét não chi tiết. Ông cũng đã quyên góp hơn 15 triệu USD cho phòng khám, phần lớn nhằm hỗ trợ các nghiên cứu về lão hóa.

Về chi phí, Connor ước tính mỗi năm ông dành khoảng 30.000 USD cho việc chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, một nhân viên của ông cho biết tổng chi phí thực tế gần 100.000 USD, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền lương cho đội ngũ nhân sự hỗ trợ.

Cách quản lý thời gian đặc biệt, chia lịch trình thành từng mốc nhỏ sau 5 phút

Bên cạnh việc đầu tư cho sức khỏe, Connor cũng áp dụng cách quản lý thời gian riêng. Theo The Wall Street Journal, ông không trực tiếp kiểm tra email công việc hằng ngày. Thay vào đó, các cấp dưới chịu trách nhiệm sàng lọc tin nhắn, in nội dung và chuẩn bị sẵn câu trả lời để ông xem xét.

Một điểm đáng chú ý khác là Connor chia lịch trình thành những mốc thời gian ngắn, chỉ sau khoảng 5 phút. Cách sắp xếp này giúp ông chủ động bố trí nhiều hoạt động trong ngày, từ chơi squash, tập yoga đến các bài tập thể lực cường độ cao.

Một ngày làm việc của vị tỷ phú thường bắt đầu lúc 7h45. Ông có thể ở văn phòng gần 12 tiếng và thường kết thúc ngày bằng việc tập luyện tại phòng gym ở khu vực sảnh tòa nhà.

Trong một buổi tập vào mùa thu năm 2026, sau khi hoàn thành các bài tập trên máy chạy bộ và hai hiệp nâng tạ theo hướng dẫn của huấn luyện viên, Connor còn chủ động yêu cầu thực hiện thêm một bài tập khác.

Cách quản lý thời gian của Connor có sự khác biệt so với nhiều lãnh đạo doanh nghiệp. Cựu CEO Apple Tim Cook từng chia sẻ rằng ông thường thức dậy lúc 3h45 sáng và bắt đầu ngày mới bằng việc đọc hàng trăm email của khách hàng.

Trong khi đó, Connor giao việc sàng lọc email cho nhân viên để tập trung vào những công việc và hoạt động đã được lên kế hoạch.

Ryan Ernst, đồng nghiệp phụ trách các hoạt động từ thiện của Connor, cho biết vị tỷ phú thường nói: "Có lẽ tôi sẽ sống bất tử". Ernst nhận định rằng việc duy trì sức khỏe và kéo dài tuổi thọ có thể là một trong những mục tiêu lớn mà Connor đang theo đuổi.

Ở tuổi 76, Larry Connor tiếp tục dành nhiều thời gian và nguồn lực tài chính cho việc chăm sóc sức khỏe, duy trì thể lực và hỗ trợ các nghiên cứu về lão hóa. Ông hướng tới mục tiêu làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, khả năng sống bất tử hiện vẫn chưa được khoa học chứng minh và đây mới là tham vọng cá nhân của vị doanh nhân này.

Nguồn: Entrepreneur