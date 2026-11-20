Một chủ cửa hàng kinh doanh đã phải đến công an khai báo giao dịch chuyển khoản.

Theo The Times of India, một doanh nhân kinh doanh bán lẻ 58 tuổi tại Mundhwa, Ấn Độ đã mất 1,22 crore rupee (khoảng 3,3 tỷ đồng) trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025 vì bị các đối tượng lừa đảo công nghệ cao chiếm đoạt tiền trong một vụ lừa đảo giao dịch cổ phiếu trực tuyến. Nạn nhân đã sập bẫy lời dụ dỗ về mức lợi nhuận cao.

Theo nội dung đơn tố giác (FIR) kèm các giao dịch chuyển khoản, số điện thoại của chủ cửa hàng được thêm vào một nhóm trên ứng dụng nhắn tin, nơi các thành viên thảo luận về mức lợi nhuận cao thu được từ hoạt động giao dịch cổ phiếu trực tuyến.

“Nhóm này có tên trùng với tên của một công ty môi giới chứng khoán nổi tiếng. Các thành viên trong nhóm thường xuyên cảm ơn quản trị viên nữ vì những lời khuyên hữu ích về giao dịch cổ phiếu trực tuyến”, nội dung FIR nêu rõ.

“Khi chủ cửa hàng liên hệ với quản trị viên nhóm, người này gửi cho ông một đường link dẫn đến ứng dụng trên điện thoại di động để giao dịch cổ phiếu. Doanh nhân đã tải ứng dụng về và bắt đầu mua những cổ phiếu có giá trị thấp”, thanh tra cấp cao Swapnali Shinde thuộc công an, cảnh sát phòng chống tội phạm mạng tại Mundhwa, Ấn Độ cho biết.

Vài ngày sau, quản trị viên nhóm yêu cầu chủ cửa hàng đầu tư vào những cổ phiếu có giá trị cao hơn để thu về lợi nhuận lớn hơn, đồng thời đề nghị sẽ thay mặt ông mua cổ phiếu. “Sau đó, quản trị viên nhóm đã cung cấp cho chủ cửa hàng số tài khoản của 7 ngân hàng”, công an cho biết.

Theo nội dung đơn tố giác, doanh nhân này đã chuyển tổng cộng 1,22 crore rupee (khoảng 3,3 tỷ đồng) vào các tài khoản nói trên. Trong khi đó, ứng dụng giao dịch trên điện thoại hiển thị tổng lợi nhuận tích lũy của ông lên tới 6,75 crore rupee (khoảng 18,2 tỷ đồng).

Khi quyết định bán số cổ phiếu trị giá 2,5 crore rupee (khoảng 6,75 tỷ đồng), ông bị các đối tượng lừa đảo ngăn cản, không cho thực hiện giao dịch.