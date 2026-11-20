Lee xuất hiện trong một con hẻm ở Seoul với chiếc mũ áo hoodie màu xám trùm kín đầu và đeo khẩu trang đen che mặt.

Trong bối cảnh anh Lee Jin-woo (32 tuổi), thí sinh đạt điểm tuyệt đối kỳ thi Năng lực Pháp học (LEET) vốn đang vướng nghi vấn gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI), được phát hiện đã tử vong, đoạn video từ camera giám sát (CCTV) ghi lại hành trình cuối cùng của anh trước khi qua đời đã được công bố.

Theo đoạn video CCTV do tờ Edaily công bố vào ngày 19/11, anh Lee xuất hiện trong một con hẻm ở Seoul với chiếc mũ áo hoodie màu xám trùm kín đầu và đeo khẩu trang đen che mặt. Mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, một tay cầm điện thoại di động, anh rảo bước rất nhanh qua con hẻm.

Theo nguồn tin, anh Lee được phát hiện trong tình trạng ngừng tim tại một phòng nghỉ thuộc cơ sở lưu trú ở quận Gangdong, Seoul vào khoảng 13 giờ 12 phút chiều cùng ngày. Sự việc xảy ra chỉ khoảng 4 tiếng 30 phút sau khi cảnh sát tiếp nhận tin báo lo ngại về sự an toàn tính mạng của anh vào lúc 8 giờ 42 phút sáng.

Tại phòng nghỉ, lực lượng chức năng cũng tìm thấy một mẩu giấy nhắn dài khoảng 5 dòng được cho là viết bằng bút bi trên trang giấy xé từ cuốn sổ tay sinh viên. Nội dung mảnh giấy bày tỏ sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, song được biết là không đề cập trực tiếp đến nghi vấn gian lận hay cuộc điều tra liên quan.

Theo hãng tin Yonhap ngày 20/11, Viện Pháp y Quốc gia Hàn Quốc (NFS) đã tiến hành khám nghiệm tử thi Lee vào sáng cùng ngày và cho đến hiện tại vẫn chưa ghi nhận bất kỳ tình tiết nào làm dấy lên nghi ngờ án mạng.

Trước đó, anh Lee từng gây chú ý khi trả lời đúng toàn bộ 70 câu hỏi, bao gồm 30 câu phần Đọc hiểu ngôn ngữ và 40 câu phần Lập luận suy luận, qua đó đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi LEET năm học 2027 được tổ chức trong năm nay. Tại kỳ thi Đại học (CSAT) năm học 2026 trước đó, anh cũng làm đúng tất cả các câu hỏi ngoại trừ một câu môn Khoa học Sự sống II.

Tuy nhiên, những nghi vấn xoay quanh sự thăng tiến vượt bậc này bắt đầu dấy lên sau khi thông tin cho thấy điểm số một số môn của anh trong các kỳ thi đại học trước đây chỉ dừng lại ở mức bậc 6 đến bậc 8. Làn sóng hoài nghi nhắm vào anh càng trở nên dữ dội hơn sau vụ việc thủ khoa kỳ thi kế toán thuế thừa nhận hành vi gian lận bằng AI gần đây.

Về phía mình, anh Lee luôn phủ nhận mọi cáo buộc và bày tỏ lập trường sẽ chứng minh thực lực thông qua một buổi kiểm chứng công khai. Vào ngày 12 vừa qua, anh thậm chí đã để lại bình luận trên kênh YouTube của nhà sáng tạo nội dung giáo dục Mimiminu, hẹn trước sẽ giải trực tiếp đề thi môn Ngữ văn của kỳ thi Đại học năm học 2027.

Buổi kiểm chứng phát sóng trực tiếp dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 19 tại Viện nghiên cứu tuyển sinh IDA ở phường Daechi, quận Gangnam, Seoul, nhưng cuối cùng đã bị hủy bỏ do anh Lee không xuất hiện cho đến 8 giờ 40 phút sáng, thời điểm bắt đầu giờ thi môn Ngữ văn. Đến chiều cùng ngày, anh được phát hiện đã tử vong tại cơ sở lưu trú nói trên.

Nguồn: Dailian