Mỗi đêm công trường phải vận chuyển hơn 500 xe tải đất ra ngoài để tạo không gian thi công hệ thống móng và các hạng mục ngầm.

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Để xây dựng hai tòa tháp Petronas cao gần 452 m trên nền địa chất đá vôi karst chứa nhiều hốc rỗng ngầm, các kỹ sư Malaysia phải triển khai hệ thống móng sâu, gia cố nền đất và đổ hơn 13.200 m³ bê tông liên tục trong 54 giờ cho mỗi tòa nhà.

Nằm tại Kuala Lumpur (Malaysia), tháp đôi Petronas là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng nhất châu Á. Hai tòa tháp cao 451,9 m, gồm 88 tầng nổi và được hoàn thành vào năm 1998. Công trình do kiến trúc sư Cesar Pelli thiết kế, với sự tham gia của đơn vị tư vấn kết cấu Thornton Tomasetti.

Tuy nhiên, thách thức lớn trong quá trình xây dựng không chỉ nằm ở việc đưa công trình lên độ cao gần 452 m mà còn ở nền địa chất phức tạp bên dưới.

Xử lý nền đá vôi có nhiều hốc rỗng

Khu vực xây dựng có các lớp đất dư, bùn, đá sa thạch phong hóa và nền đá vôi karst bên dưới.

Đặc điểm của địa hình karst là sự xuất hiện của các hốc rỗng, khe nứt và những khu vực đá có độ cứng không đồng đều. Đáng chú ý, tầng đá vôi tại khu vực này xuất hiện ở độ sâu dao động từ khoảng 80 m đến hơn 200 m.

Điều này khiến việc xác định khả năng chịu tải của nền đất trở nên phức tạp. Với công trình cao gần 452 m, sự thiếu đồng nhất của địa chất có thể dẫn đến hiện tượng lún không đều, khiến một phần móng sụt xuống nhiều hơn những khu vực còn lại, gây nghiêng và tạo thêm ứng suất lên kết cấu.

Để giải quyết vấn đề, các kỹ sư tiến hành khảo sát địa chất, thử nghiệm tại hiện trường và phân tích độ lún trước khi thi công. Một giải pháp quan trọng là bơm vữa xi măng vào những hốc rỗng lớn trong tầng đá vôi, giúp gia cố khối đá và giảm rủi ro mất ổn định của nền móng.

Hơn 500 xe tải đất được đưa khỏi công trường mỗi đêm

Quá trình xây dựng đòi hỏi khối lượng đào đất rất lớn. Theo thông tin từ trang chính thức của Tháp đôi Petronas, mỗi đêm công trường phải vận chuyển hơn 500 xe tải đất ra ngoài để tạo không gian thi công hệ thống móng và các hạng mục ngầm.

Khu vực đào sâu được bảo vệ bằng hệ thống tường vây cao khoảng 21 m, có chu vi hơn 1 km, nhằm giữ ổn định đất xung quanh trong quá trình thi công.

Mỗi tòa tháp được xây dựng trên một hệ thống móng riêng, gồm 104 cấu kiện bê tông dạng barrette. Đây là loại cấu kiện móng sâu có tiết diện hình chữ nhật, được thi công trong các hố đào chuyên dụng để truyền tải trọng công trình xuống những lớp đất, đá có khả năng chịu lực tốt hơn.

Đáng chú ý, chiều dài các cấu kiện này được điều chỉnh tùy theo độ sâu và độ nghiêng của tầng đá vôi bên dưới. Thay vì sử dụng một thiết kế đồng nhất tại mọi vị trí, các kỹ sư tính toán để hạn chế chênh lệch độ lún giữa các khu vực móng.

Đổ hơn 13.200 m³ bê tông liên tục trong 54 giờ

Một trong những công đoạn đáng chú ý nhất của dự án là thi công phần móng bê tông khối lớn. Theo trang thông tin chính thức của Tháp đôi Petronas, mỗi tòa tháp cần khoảng 13.200 m³ bê tông, được đổ liên tục trong 54 giờ.

Đây là hoạt động đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các trạm trộn, xe vận chuyển, hệ thống bơm bê tông và đội ngũ kỹ thuật. Việc duy trì quá trình đổ liên tục giúp hạn chế hình thành các mạch ngừng không mong muốn, bảo đảm tính liên tục và khả năng làm việc của khối móng.

Hai tòa tháp Petronas là hai kết cấu độc lập, được kết nối bằng cầu trên không tại tầng 41 và 42. Do đó, mỗi công trình cần một hệ thống móng có khả năng bảo đảm ổn định riêng, thay vì phụ thuộc vào tòa tháp còn lại.

Trong quá trình xây dựng, các kỹ sư cũng sử dụng hệ thống quan trắc để theo dõi độ lún thực tế. Nghiên cứu kỹ thuật về công trình cho biết số liệu đo đạc ghi nhận độ lún tổng thể và độ lún chênh lệch thấp hơn mức dự báo trong tính toán ban đầu.