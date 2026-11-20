Dân mạng khen ngợi nơi này rất hợp để “nằm yên”.

Gần đây, huyện Lưỡng Đương, một huyện nhỏ trực thuộc thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc nhờ diện tích rộng lớn, dân cư thưa thớt và nhịp sống vô cùng thư thái.

Một Blogger du lịch đã quay video và bày tỏ sự kinh ngạc khi thị trấn nhỏ có dân số thường trú chưa đầy 40.000 người này chỉ có vỏn vẹn 5 chiếc taxi hoạt động trên toàn huyện. Người dân địa phương thậm chí còn tự hào tuyên bố "ở đây đến chuột cũng không có", khiến nơi này được đông đảo cư dân mạng phong là "thiên đường sống chậm" hoàn hảo.

Nhiều trang truyền thông ca ngợi rằng trong khi các thành phố khác đang mải miết chạy đua xây nhà cao tầng, trung tâm thương mại và hạ tầng giao thông, thì thị trấn nhỏ ở Cam Túc này lại nổi lên nhờ 5 chiếc taxi, xe buýt miễn phí cùng nhịp sống thảnh thơi.

Trước đó ít ngày, một blogger du lịch đã đăng tải đoạn video ngắn giới thiệu huyện Lưỡng Đương lên mạng xã hội và thẳng thắn chia sẻ bản thân cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp tại đây. Trong video, người này cho biết khu vực trung tâm huyện có dân số thường trú chưa tới 10.000 người, và điều gây sốc nhất là cả huyện chỉ có đúng 5 chiếc taxi đang vận hành. Những thước phim ghi lại cảnh một nữ tài xế taxi vừa lái xe vừa nhiệt tình giới thiệu phong tục tập quán địa phương đã khắc họa trọn vẹn nhịp sống mộc mạc, êm đềm của phố núi nhỏ bé này.

Không chỉ có số lượng taxi ít ỏi, blogger này còn phát hiện đường phố ở đây sạch sẽ đến mức kỳ lạ, hầu như không thấy bóng dáng rác thải. Một người dân địa phương còn nói với anh rằng huyện Lưỡng Đương sạch tới mức "không có lấy một con chuột", rất có thể là huyện "không chuột" duy nhất trên cả nước. Đoạn video khắc họa lối sống chậm cực độ này ngay lập tức gây bão mạng với lượng lượt thích nhanh chóng vượt mốc 30.000, con số gần tương đương với tổng dân số thường trú của cả huyện.

Trước thông tin tưởng chừng phi thực tế về việc "cả huyện chỉ có 5 chiếc taxi", nhân viên Cục Giao thông Vận tải huyện Lưỡng Đương sau đó đã xác nhận với truyền thông rằng địa phương hiện thực sự chỉ có một công ty taxi duy nhất và toàn huyện đúng là chỉ có 5 chiếc taxi hoạt động, tuy nhiên trong huyện vẫn bố trí hệ thống xe buýt miễn phí phục vụ người dân đi lại. Về quy mô dân số, theo số liệu thống kê chính thức công bố năm 2025, dân số thường trú toàn huyện Lưỡng Đương đạt khoảng 37.500 người, trong đó dân số đô thị vào khoảng 19.700 người.

Nằm ở vùng núi Tần Lĩnh nơi giáp ranh ba tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Tứ Xuyên, huyện Lưỡng Đương không chỉ thu hút du khách bởi nhịp sống chậm rãi mà còn sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú. Đại diện Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch huyện Lưỡng Đương cho biết nơi đây thích hợp để du lịch suốt bốn mùa, đặc biệt quyến rũ nhất là khung cảnh rừng phong đỏ rực khắp núi đồi vào mùa thu.

Trào lưu "sống chậm ở phố nhỏ" này đã thu hút sự bàn luận sôi nổi của đông đảo cư dân mạng. Nhiều nhân viên văn phòng đang làm việc tại các thành phố lớn đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Đây mới thực sự là cuộc sống, quá hợp để nằm yên tận hưởng", "Khu chung cư tôi đang ở hiện tại cũng đã có tới hai vạn người rồi, thành phố lớn thực sự quá ồn ào", hay "Đây là Cam Túc thật sao? Không ngờ núi non vùng Tây Bắc lại xanh tươi và đường phố lại sạch sẽ đến thế".

Một số cư dân mạng từng ghé thăm nơi này cũng nhiệt tình gợi ý rằng khoảng giữa tháng 4 hằng năm khi thời tiết ấm áp trở lại, cũng như vào các kỳ nghỉ dài ngày với khung cảnh "người ít cảnh đẹp", chính là thời điểm lý tưởng nhất để đến huyện Lưỡng Đương "tránh đời".

Nguồn: HK01