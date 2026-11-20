Nhóm cần thủ đã phải vật lộn khoảng 50 phút để kéo con cá khổng lồ nặng 45,15 kg lên thuyền.

Một nhóm bạn đi câu cá ngoài khơi huyện Seferihisar, Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ, đã bắt được một con cá khổng lồ bằng cần câu của họ.

Vụ việc xảy ra ngoài khơi Sığacık. Semih Yeşilyurt và những người bạn của anh sau khi ra khơi đánh cá đã câu được một con cá cam. Tất cả đều kinh ngạc trước kích thước của nó.

Con cá được đưa lên bờ sau 50 phút vật lộn. Ảnh: Haber7

Cả nhóm đã vật lộn để kéo con cá khổng lồ lên thuyền trong khoảng 50 phút và cảnh tượng đó đã được ghi lại bằng điện thoại.

Semih Yeşilyurt cho biết: "Chúng tôi cảm thấy một con cá rất lớn cắn câu. Sau khoảng 50 phút vật lộn, chúng tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con cá. Chúng tôi đã bắt được một loại cá mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới".

Con cá cam khổng lồ nặng 45,15 kg. Ảnh: Haber7

Yeşilyurt cho biết họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy con cá, lưu ý rằng cá cam hiếm khi được đánh bắt trong những tháng này. Người đàn ông nói thêm rằng con cá nặng 45,15 kg, trở thành con cá cam lớn nhất từng được đánh bắt trong khu vực.



