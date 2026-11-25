Cảm thấy bị nhân viên Louis Vuitton coi thường khi đến mua sắm, một phụ nữ giàu có ở Trung Quốc quyết định quay lại cửa hàng sau 2 tháng cùng túi tiền mặt trị giá 600.000 nhân dân tệ. Màn đáp trả khiến câu chuyện lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Vào năm 2024, một người phụ nữ giàu có tại Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau màn đáp trả nhân viên cửa hàng Louis Vuitton (LV) mà cô cho là đã có thái độ thiếu tôn trọng với mình. Thay vì trực tiếp phàn nàn hay yêu cầu lời xin lỗi, cô chọn cách quay lại cửa hàng sau 2 tháng, mang theo 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2,3 tỷ đồng) tiền mặt và khiến các nhân viên mất 2 giờ để kiểm đếm.

Theo Sohu, người phụ nữ sử dụng tài khoản có tên xiaomayouren trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu. Cô từng chia sẻ trải nghiệm mua sắm không mấy dễ chịu tại cửa hàng Louis Vuitton ở trung tâm thương mại StarLight Place, thành phố Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc vào tháng 6.

Ảnh: Weibo

Thời điểm đó, người phụ nữ mang theo một chiếc túi Hermès đến cửa hàng với mong muốn mua quần áo. Tuy nhiên, theo lời kể của cô, các nhân viên bán hàng tỏ ra khá lạnh nhạt, không nhiệt tình hỗ trợ. Khi cô đề nghị lấy nước uống, nhân viên phớt lờ yêu cầu. Thay vì giới thiệu những sản phẩm mới về như mong muốn của khách, họ chỉ vào một số mẫu quần áo thuộc bộ sưu tập mùa trước. Thái độ thiếu kiên nhẫn còn thể hiện rõ hơn khi người phụ nữ đề nghị nhân viên lấy một vài chiếc váy để thử. Cô cho biết họ thậm chí đảo mắt và tỏ vẻ khó chịu.

Không hài lòng với cách phục vụ, sau khi rời cửa hàng, người phụ nữ đã gọi điện đến bộ phận phụ trách của thương hiệu để phản ánh sự việc. Tuy nhiên, cô cho biết mình không nhận được phản hồi như mong đợi.

Hai tháng sau, người phụ nữ quyết định quay trở lại chính cửa hàng này cùng trợ lý riêng và một người bạn. Lần này, cô mang theo một chiếc túi lớn chứa 600.000 nhân dân tệ tiền mặt. Nhóm của cô lựa chọn và thử một số bộ quần áo trước khi thông báo với nhân viên rằng họ sẽ mua hàng. Sau đó, người phụ nữ lấy túi tiền mặt ra để thanh toán.

Các nhân viên bắt đầu kiểm đếm từng xấp tiền. Công việc này kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ. Thế nhưng, ngay sau khi toàn bộ số tiền được kiểm đếm xong, người phụ nữ bất ngờ đổi ý và tuyên bố không mua hàng nữa.

“Chúng tôi không muốn mua nữa. Chúng tôi đi đây”, cô nói với nhân viên.

Chia sẻ lại câu chuyện trên Xiaohongshu, người phụ nữ viết: “Sau khi họ đếm xong, tôi chỉ lấy lại tiền rồi rời đi. Làm sao tôi có thể mua sản phẩm của họ để giúp cải thiện thành tích công việc của những nhân viên đó được?”.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhận được nhiều phản ứng đồng tình. Không ít người cho rằng đây là một màn đáp trả khiến các nhân viên phải nhớ lâu. Theo South China Morning Post, văn phòng Louis Vuitton tại Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi trước những câu hỏi của tờ báo về vụ việc tại thời điểm bài viết được đăng tải.

Đây không phải lần đầu thái độ phục vụ thiếu thiện chí của nhân viên tại các cửa hàng cao cấp trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Năm 2021, một nữ khách hàng ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, từng phản ánh việc bị nhân viên tại một cửa hàng mỹ phẩm cao cấp hai lần yêu cầu rời đi chỉ trong vòng 15 phút khi đang ngồi nghỉ tại đây.

Người phụ nữ cho biết cô cảm thấy bị phân biệt đối xử và xúc phạm vì ăn mặc giản dị, không trang điểm. Sau khi sự việc được truyền thông đưa tin rộng rãi, quản lý cửa hàng đã lên tiếng xin lỗi khách hàng.

Nguồn: SCMP