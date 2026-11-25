Một sự việc nguy hiểm và đáng sợ vừa xảy ra tại Malaysia khiến một gia đình tại đây đau đớn tột cùng khi đứa con 5 tháng tuổi của họ bất ngờ bị tấn công ngay tại nhà.

Một bé trai 5 tháng tuổi tại Paya Jaras, Sungai Buloh, Malaysia đã bị thương nghiêm trọng ở vùng má và miệng sau khi một con khỉ hoang lẻn vào nhà và tấn công bé lúc đang nằm ngủ trong nôi. Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, sự việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày Chủ nhật, 22 tháng 11 vừa qua. Theo tờ Kosmo!, bé Ahmad Ayyash Adyan đã bị thương tích nghiêm trọng, khắp người đầy máu.

Người mẹ nghe tiếng con khóc, phát hiện đuôi khỉ ở cửa sổ

Chia sẻ với tờ Kosmo!, cô Nur Ilya Natasha Mohamad Farid, 20 tuổi, dì của bé, cho biết, vào thời điểm đó, mẹ của bé Ayyash đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho một người con khác (1 tuổi 9 tháng), còn cha của bé thì đang đi làm.

Trước khi rời nhà lúc 7 giờ tối, cha của bé Ayyash đã dặn vợ kiểm tra kỹ để đảm bảo tất cả cửa ra vào và cửa sổ đều được đóng chặt. Tuy nhiên, có một cánh cửa sổ không thể khóa lại do chốt đã bị hỏng.

Đột nhiên, người mẹ nghe thấy tiếng bé Ayyash khóc và nhìn thấy tấm rèm cửa rơi xuống.

"Khi chạy đến kiểm tra, cô ấy nhìn thấy cái đuôi của một con khỉ ở cửa sổ trước khi con vật bỏ chạy. Người mẹ lập tức lao đến chỗ bé Ayyash. Lúc này, cơ thể bé đã đẫm máu với những vết thương nghiêm trọng ở vùng má và miệng."

Các bác sĩ cảnh báo về những biến chứng nghiêm trọng

"Cô ấy khóc lóc thảm thiết khi nhìn thấy tình trạng của con mình. Thật may là có một người bạn của chồng cô ấy ở gần đó, đã giúp đưa hai mẹ con đến bệnh viện bằng xe máy," người dì kể lại.

Ayyash được đưa vào Bệnh viện Sungai Buloh để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ thông báo với gia đình về nguy cơ xảy ra những biến chứng nghiêm trọng sau vụ tấn công của động vật, bao gồm tổn thương não, chậm phát triển, hoặc thậm chí là tử vong.

"Tuy nhiên, chúng tôi vô cùng hy vọng rằng những điều đó sẽ không xảy ra. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm lúc này là cầu nguyện cho Ayyash sớm bình phục và khỏe mạnh trở lại," Nur Ilya chia sẻ.

Trong một tuyên bố chính thức trên Facebook hôm nay (24 tháng 11), Trưởng cảnh sát quận Sungai Buloh, Giám thị Mohd Hafiz bin Muhammad Nor, xác nhận rằng cảnh sát đã nhận được báo cáo về vụ tấn công vào lúc 11 giờ 44 đêm ngày 22 tháng 11.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 18 phút tối khi đứa trẻ đang ngủ trong nôi ở phòng khách. Con khỉ được cho là đã lẻn vào nhà qua cửa sổ đang mở, rồi thoát ra theo lối cũ sau khi tấn công em bé.

Giám thị Mohd Hafiz cho biết hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang diện "Chuyển cho cơ quan khác" (Refer to Other Agency - ROA) và được bàn giao cho Cục Động vật hoang dã và Công viên Quốc gia (PERHILITAN) bán đảo Malaysia để xử lý tiếp.

Đáng kinh ngạc là Ayyash không phải là cư dân duy nhất trở thành mục tiêu của động vật hoang dã hung dữ trong khu phố này. Chỉ một ngày trước đó, một thiếu niên 16 tuổi tên là Muhammad Irfan Naufal cũng đã bị thương trong một vụ khỉ tấn công ngay tại nhà riêng ở cùng khu vực.

Theo lời kể của người chú 27 tuổi, Lokhman Hakim Raselon, vụ tấn công xảy ra vào lúc 7 giờ sáng khi thiếu niên này đang ngủ. "Chị gái của thằng bé hét lên khi nhìn thấy một con khỉ ở trong nhà. Irfan bị thương ở chân sau khi bị con vật cào. Trong cơn hoảng loạn, tôi bảo cháu gái lấy một miếng vải. Máu cứ chảy không ngừng, khiến Irfan phải trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện Sungai Buloh," anh kể lại với tờ Kosmo!

(Theo World Of Buzz)