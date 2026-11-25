Trong suốt khoảng thời gian đó không một ai hay biết nam sinh này đã mất tích.

Một nam sinh viên năm ba 21 tuổi quê Tứ Xuyên, Trung Quốc tên Tiểu An (tên đã được thay đổi) đang theo học tại Thượng Hải đã rơi từ tòa nhà ký túc xá trong khuôn viên trường và tử vong hồi tháng 10 năm nay. Đáng chú ý, phải gần hai ngày sau khi sự việc xảy ra, thi thể của nạn nhân mới được phát hiện, trong suốt khoảng thời gian đó không một ai hay biết nam sinh này đã mất tích.

Theo thông tin từ tờ Tân Hoàng Hà (Trung Quốc), ông Lưu – cha của nạn nhân – chia sẻ rằng Tiểu An một mình rời quê nhà Tứ Xuyên đến Thượng Hải để theo học tại Học viện Sam Đạt Thượng Hải. Ngày thường, cậu vẫn đều đặn gọi điện về nhà báo bình an, thậm chí trước lúc xảy ra chuyện còn cùng bạn học ra ngoài ăn uống bình thường và không hề có bất kỳ dấu hiệu bất ổn nào. Tiểu An rơi từ tầng cao vào sáng thứ Hai ngày 12/10, thế nhưng không một ai phát hiện ra vào thời điểm đó.

Mãi đến tối thứ Ba ngày 13/10, các bạn cùng phòng ký túc xá mới để ý thấy cuốn sách Tiểu An để trên bàn suốt thời gian dài không hề được lật giở, lúc này họ mới giật mình nhận ra cậu đã không về phòng quá lâu và lập tức báo cáo với giáo viên phụ trách. Sau nhiều lần gọi điện cho Tiểu An nhưng không liên lạc được, giáo viên phụ trách đã thông báo cho mẹ của cậu, và gia đình đã vội vã trình báo cảnh sát cầu cứu vào rạng sáng ngày 14/10.

Đến sáng ngày 14/10, sau khi trích xuất camera giám sát, cảnh sát mới tìm thấy Tiểu An nằm trên phần mái hiên tầng hai của tòa nhà ký túc xá, nhưng đáng tiếc là cậu đã tử vong từ lâu. Qua quá trình điều tra, cảnh sát Thượng Hải bước đầu loại trừ khả năng án mạng hay vụ án hình sự, đồng thời kết luận nạn nhân tử vong do rơi từ trên cao.

Hình ảnh hiện trường

Những hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy Tiểu An đã rơi xuống từ khu vực ban công ký túc xá, trên thanh lan can ban công còn lưu lại dấu vết nghi do bị giẫm lên làm biến dạng. Ông Lưu nghẹn ngào cho biết vào ngày con trai gặp nạn, thực chất từng có người nghe thấy một tiếng động lớn vang lên nhưng lại không ai ngước nhìn lên khu vực mái hiên để kiểm tra, và ông xót xa nghĩ rằng giá như lúc đó có người phát hiện thì có lẽ con trai ông vẫn còn cơ hội được cứu sống.

Trước sự ra đi quá đột ngột của con trai, ông Lưu đau đớn tột cùng, đồng thời gia đình cũng đặt ra nhiều nghi vấn gay gắt về công tác quản lý thường nhật của nhà trường khi hai ngày 12/10 và 13/10 đều là ngày đi học bình thường nhưng việc điểm danh trên lớp suốt hai ngày liên tiếp lại không hề phát hiện ra Tiểu An vắng mặt, và tối ngày 12/10 ký túc xá cũng không hề có người đi kiểm tra quân số.

Sau vụ việc, phía nhà trường từng đưa ra phương án giải quyết hậu sự, quyết định chi trả một lần khoản tiền an ủi trị giá 550.000 nhân dân tệ (hơn 2 tỷ VNĐ) cho gia đình nhưng ông Lưu tuyên bố không chấp nhận.

Hiện tại, cả hai giáo viên trực tiếp phụ trách xử lý vụ việc đều từ chối lộ diện để phản hồi, trong khi nhân viên bộ phận tuyên truyền của Học viện Sam Đạt Thượng Hải cho biết nhà trường đã thành lập tổ công tác chuyên trách để giải quyết sự việc, còn những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an toàn của trường thì cần phải tìm hiểu thêm từ các bộ phận liên quan rồi mới có thể đưa ra câu trả lời chính thức.

Nguồn: HK01