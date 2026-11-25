Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 một lần nữa làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu khi đề xuất áp thuế quan mới đối với các đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc. Động thái này cho thấy ông Trump không có ý định từ bỏ chính sách thương mại của mình, bất chấp những thất bại của đảng Cộng hòa...

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, chính quyền Tổng thống Trump đã đề xuất áp thuế đối với 14 đối tác thương mại nhằm giải quyết vấn đề mà Washington gọi là tình trạng dư thừa công suất mang tính cơ cấu. Mức thuế cao nhất, 20%, sẽ áp dụng với Trung Quốc - quốc gia mà Mỹ cho là đang làm tràn ngập thị trường thế giới bằng hàng xuất khẩu giá rẻ, từ thép đến xe điện và các sản phẩm năng lượng Mặt trời.

“Chúng tôi hiểu rằng họ không thích những biện pháp này, nhưng chúng tôi đang tìm kiếm sự ổn định trong quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc cũng đang tìm kiếm sự ổn định trong quan hệ với chúng tôi", một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, đồng thời nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuần trước "thực sự tuyệt vời".

Trước đó, Bắc Kinh một lần nữa phản đối "chiến tranh thương mại", song chưa đưa ra cảnh báo về các biện pháp đáp trả. "Vấn đề được gọi là 'dư thừa công suất' thực chất là một vấn đề giả tạo. Trung Quốc phản đối việc sử dụng vấn đề này làm cái cớ để thao túng chính trị", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun tuyên bố, đồng thời kêu gọi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới duy trì quan hệ ổn định.

Quan chức cấp cao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Trump cũng đề xuất áp thuế đối với Bangladesh, Campuchia, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan...

Các mức thuế mới sẽ tính đến những thỏa thuận thương mại đã đạt được với chính quyền Tổng thống Trump và không cộng dồn với một số đợt áp thuế trước đó. Điều này cho thấy nhiều quốc gia có thể sẽ không phải đối mặt với mức tăng đột biến về chi phí thương mại với Mỹ.

Dù vậy, kế hoạch áp thêm các gánh nặng thuế quan vẫn gây sức ép lên thị trường chứng khoán trong ngày 25/11, trong bối cảnh đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục suy yếu.

"Các diễn biến mới một lần nữa cho thấy, dù cơ sở pháp lý cho việc áp thuế liên tục thay đổi, chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ ngày càng khó đảo ngược", các nhà phân tích của ING nhận định.

Các mức thuế của Tổng thống Trump đã góp phần đẩy giá hàng tiêu dùng tại Mỹ tăng cao. Một cuộc thăm dò dư luận do Reuters/Ipsos thực hiện sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 cho thấy, 62% số người được hỏi ủng hộ các nỗ lực bãi bỏ những mức thuế này.

Tuy nhiên, từ lâu, ông Trump đã thể hiện quyết tâm khôi phục các mức thuế quan toàn cầu bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ hồi tháng 2.

Các mức thuế cụ thể dự kiến được công bố trong ngày 25/11.

Quan chức Mỹ cho biết, mức thuế cũng sẽ phù hợp với các thỏa thuận thương mại đã ký kết với những đối tác khác, trong đó có mức trần 15% đã thống nhất với EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), cùng mức trần 19% đã thỏa thuận với Malaysia.

Các mức thuế được đề xuất sẽ trải qua giai đoạn công bố lấy ý kiến công chúng, trước khi tổ chức phiên điều trần và chính thức có hiệu lực. Theo quan chức Mỹ, quy trình này có thể khiến thời điểm triển khai các mức thuế mới bị lùi sang tháng 1/2027.