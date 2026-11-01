Từ New Zealand đến Zeeland là quãng đường xa tới 20.000 km.

Nếu bạn đang đi tìm "Zealand cũ" của New Zealand, câu trả lời là vùng đất ấy nằm ở một nơi xa xôi đến mức gần chạm ngưỡng xa nhất có thể trên Trái Đất khi tính từ quốc đảo Thái Bình Dương này.

Bản đồ thế giới dày đặc những địa danh bắt nguồn từ các vùng đất cũ hơn, từ New Brunswick và New Hampshire cho đến New Orleans. Việc lấy tên một địa danh ở quê hương nhà thám hiểm, gắn thêm chữ "New" rồi đặt cho một vùng đất chẳng mấy giống bản gốc — chẳng hạn như "Jersey cũ" chỉ là một hòn đảo thưa dân thuộc Eo biển Manche nổi tiếng nhờ đàn bò sữa — gần như đã trở thành một chương riêng trong cẩm nang chủ nghĩa thực dân phương Tây.

Nhờ tầm vươn thương mại toàn cầu của Công ty Đông Ấn Hà Lan, những địa danh mang gốc tích Hà Lan xuất hiện với tần suất đáng kinh ngạc. Các nhà thám hiểm và quan chức thuộc địa Hà Lan từng đặt ra hàng loạt cái tên như New Netherland, New Amsterdam và New Haarlem. Người Anh sau này khiến nhiều cái tên trong số đó chủ yếu được nhắc đến trong lời ca tiếng hát, nhưng dù đã thay tên gọi New Holland của người Hà Lan bằng Australia, New Zealand vẫn giữ nguyên dấu ấn nguồn gốc Hà Lan cho đến tận hôm nay.

New Zealand nằm ở châu Đại Dương

Vào tháng 12 năm 1642, nhà hàng hải Hà Lan Abel Janszoon Tasman là người châu Âu đầu tiên trông thấy Đảo Nam của New Zealand, và các nhà bản đồ học Hà Lan đã đặt tên cho vùng lãnh thổ này theo tỉnh ven biển Zeeland của Hà Lan. Nằm ngay phía tây bắc thành phố Antwerp của Bỉ, Zeeland cách New Zealand hơn 11.000 dặm, tương đương khoảng 17.700 km.

Để dễ hình dung con số này, khoảng cách xa nhất giữa hai điểm bất kỳ trên Trái Đất vào khoảng 12.450 dặm, tức khoảng 20.000 km, nên từ New Zealand đến Zeeland gần như là quãng đường xa nhất có thể di chuyển mà vẫn còn ở trên Trái Đất. Công ty Đông Ấn Hà Lan quả thật đã đi đến tận những chân trời xa xôi nhất.

Đằng sau cái tên quen thuộc ấy là cả một hành trình lịch sử và địa lý nhiều lớp lang. Khi lần đầu cập vùng biển gần New Zealand vào cuối năm 1642, Abel Tasman thực ra chưa hề gọi vùng đất này là Zeeland mà đặt tên là Staten Landt với phỏng đoán đây có thể là một phần của lục địa phương Nam huyền thoại hoặc gắn với Nam Mỹ, trước khi các nhà bản đồ học Hà Lan về sau chuyển sang tên gọi gắn với tỉnh Zeeland.

Abel Tasman

Bản thân Zeeland ở góc tây nam Hà Lan là một vùng đất của nước và biển, gồm nhiều đảo và bán đảo, có tên gọi mang nghĩa "vùng đất của biển", với nhiều khu vực nằm thấp hơn mực nước biển và phải chống chọi với thủy triều qua hệ thống đê điều lâu đời. Sự tương phản giữa một tỉnh ven biển thấp trũng ở Bắc Âu với quần đảo núi non, vịnh hẹp và gió biển dữ dội ở tận Nam bán cầu khiến phép đối chiếu tên gọi càng thêm thú vị.

Zeeland ở Hà Lan chính là "Zealand cũ"

Chuyến hải trình năm 1642 của Tasman cũng diễn ra trong bối cảnh những cuộc chạm trán căng thẳng đầu tiên giữa thủy thủ châu Âu và cư dân bản địa Māori. Sau vụ xung đột đẫm máu tại vùng vịnh mà người Māori gọi là Golden Bay ngày nay, đoàn tàu của Tasman không lập khu định cư lâu dài ở đây, khiến dấu ấn trực tiếp của người Hà Lan trên đất liền New Zealand khá mờ nhạt.

Phải hơn một thế kỷ sau, thuyền trưởng người Anh James Cook mới lập bản đồ chi tiết hơn dọc bờ biển New Zealand và đặt hàng loạt địa danh mới, trong khi người Māori vốn đã có truyền thống địa danh riêng của mình, nổi bật là tên gọi Aotearoa thường được dịch là "vùng đất của đám mây trắng dài". Thế nhưng qua lớp ngôn ngữ bản địa và dấu ấn của người Anh sau này, cái tên bắt nguồn từ một tỉnh nhỏ bên bờ Biển Bắc vẫn trụ lại như một lát cắt địa lý kỳ lạ nối liền hai đầu thế giới.

Nguồn: Britannica