Deja vu có thể là tín hiệu cơ thể đang gửi đến cho bạn.

Hãy tưởng tượng bạn đi trượt tuyết lần đầu tiên, nhưng đột nhiên, khi vừa đặt chân lên tuyết, bạn lại có cảm giác như mình đã từng làm việc này trước đây. Bạn vừa trải nghiệm hiện tượng deja vu. Dù có vẻ như đây là một hiện tượng không quá hiếm gặp, 60-80% người đã từng trải qua deja vu, nhưng với một số người, điều đó có thể đồng nghĩa với việc có một tình trạng tiềm ẩn mà cơ thể đang gửi tín hiệu để cảnh báo bạn.

1. Điều đó cho thấy bạn còn trẻ

Lần trải nghiệm deja vu đầu tiên thường xảy ra nhất ở trẻ em từ 10 tuổi trở xuống (chỉ có một số ít trẻ dưới 6 tuổi có deja vu). Tuy nhiên, giai đoạn hiện tượng này xảy ra thường xuyên nhất là trong độ tuổi từ 15 đến 25. Sau đó, các lần trải nghiệm này bắt đầu giảm dần khi bạn lớn tuổi hơn.

2. Điều đó cho thấy não bạn đang hoạt động tốt

Vì việc trải nghiệm deja vu trở nên ít thường xuyên hơn khi chúng ta già đi, điều này khiến một số nhà khoa học bối rối bởi có thể nó không mang ý nghĩa rằng trí nhớ của bạn có vấn đề. Trên thực tế, đó có thể là dấu hiệu của một trí óc khỏe mạnh và cho thấy bạn có thể nhận ra những tín hiệu không chính xác.

3. Trí nhớ của bạn có thể bị lệch pha

Có nhiều chuyên gia tin rằng deja vu có liên quan đến cách bạn gợi lại ký ức. Hiện tượng này có thể là phản ứng trước một tình huống giống với trải nghiệm trong quá khứ mà bạn không nhớ rõ lắm. Có thể chuyện đó đã xảy ra khi bạn còn nhỏ hoặc bạn không thể nhớ vì một lý do nào khác.

Ngoài ra, chúng ta có xu hướng nhận thấy rất nhiều chi tiết hằng ngày nhưng không ghi nhớ chúng. Vì vậy, bạn có thể có cảm giác rằng mình đã từng thấy một tình huống trước đây do những chi tiết nhỏ bé mà bạn đã quên mất.

4. Hiện tượng này có thể xảy ra ngay trước một cơn co giật

Có nhiều loại dấu hiệu thể chất và tinh thần khác nhau có thể cảnh báo bạn trước một cơn co giật, và một trong số đó là trải nghiệm deja vu. Vì vậy, nếu bạn có tiền sử bị co giật, bạn có thể cần cảnh giác nếu mọi thứ xung quanh trông quen thuộc nhưng bạn chưa từng ở vào vị trí đó trước đây.

Tuy nhiên, điều tương tự vẫn có thể xảy ra ngay cả khi bạn không gặp các vấn đề về thần kinh. Trên thực tế, deja vu diễn ra ở cùng một phần của não. Dù vậy, người ta tin rằng nó có thể chỉ là sự truyền dẫn bị trễ giữa tai, mắt và các giác quan khác.

5. Bạn đang quá kiệt sức hoặc căng thẳng

Bạn có thể trải nghiệm cảm giác quen thuộc kỳ lạ này nhiều hơn bình thường khi mệt mỏi và chịu áp lực. Nếu tình trạng này tiếp diễn, bạn nên cân nhắc nghỉ ngơi nhiều hơn và thư giãn. Điều này rất có thể xảy ra vì khi căng thẳng, sự chú ý của chúng ta giảm xuống.

6. Hiện tượng deja vu xảy ra thường xuyên có thể là dấu hiệu của lo âu

Đã có những trường hợp deja vu bị kích hoạt bởi chứng lo âu, khiến rối loạn tâm thần này trở nên tồi tệ hơn nữa. Dù các nhà khoa học đã nghiên cứu về những trường hợp này, họ vẫn cần thực hiện thêm nhiều thử nghiệm để xác nhận trải nghiệm đó.

Nguồn: Bright Side