Thậm chí có thương hiệu còn mong muốn marketing theo chiều đối ngược với tinh thần Black Friday.

Trong khi phần lớn các thương hiệu đang tung ra những mức giảm giá sâu dịp Black Friday để thu hút người mua sắm, một số cái tên lại chọn đứng ngoài cuộc. Nhóm thương hiệu "nói không" này muốn bảo vệ lợi nhuận, đưa ra thông điệp về tính bền vững, hoặc đơn giản là tạo sự khác biệt và kết nối với nhóm khách hàng ngày càng e ngại trước các chương trình khuyến mãi diễn ra quanh năm.

Tại Ý, thương hiệu thời trang Pinko lần đầu tiên bỏ qua dịp Black Friday năm nay. Chủ tịch Pietro Negra nhận định việc giảm giá có thể trở thành một vòng luẩn quẩn.

"Bằng cách không tham gia Black Friday, chúng tôi đang cố gắng chặt đứt một cái đầu nhỏ của một con rồng có tới hàng nghìn cái đầu khác", ông Negra nói, đồng thời chỉ ra các chương trình ưu đãi "gia đình và bạn bè", các đợt bán hàng riêng tư cùng nhiều sự kiện khuyến khích giảm giá khác.

"Đó không phải là kiểu mối quan hệ mà chúng tôi muốn xây dựng với khách hàng, và cũng không phải là điều kiện giúp đảm bảo tương lai của toàn ngành", ông chia sẻ thêm.

Các nhà bán lẻ trên khắp thế giới đã trải qua một năm đầy thách thức, khiến những người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cần những mức chiết khấu đủ lớn mới chịu rút hầu bao.

Tuy nhiên, trong khi những gã khổng lồ như Amazon có đủ tiềm lực để đại hạ giá và hút trọn phần lớn lưu lượng mua sắm ngày Black Friday, thì đối với các thương hiệu nhỏ, cơn sốt giảm giá lại là con dao hai lưỡi. Nó bào mòn biên lợi nhuận và khiến người mua ít sẵn lòng trả nguyên giá vào những thời điểm còn lại trong năm.

Ông Negra cho biết việc đứng ngoài Black Friday sẽ khiến Pinko mất đi khoảng 2 triệu euro, tương đương 2,19 triệu USD (khoảng 57 tỷ đồng) doanh thu, nhưng mức sụt giảm về lợi nhuận thực tế lại nhỏ hơn nhiều theo tỷ lệ tương ứng, và biên lợi nhuận mới là thứ ông tập trung.

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Chống lại sự mệt mỏi vì giảm giá

Theo bà Shikha Jain, đối tác tại công ty tư vấn Simon-Kucher ở Boston, sau 5 năm lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng, người mua sắm ngày càng hoài nghi về chiến lược định giá của các nhà bán lẻ và ít tin rằng các mức giảm giá quảng cáo phản ánh khoản tiết kiệm thực sự.

Quyết định không chạy theo Black Friday tiềm ẩn nhiều rủi ro khi cuộc cạnh tranh giành giật từng đồng chi tiêu của khách hàng đang rất khốc liệt. Dẫu vậy, việc đứng ngoài cuộc chơi có thể mang lại cho các thương hiệu một sự chú ý theo cách khác và giúp họ xây dựng lòng tin, đặc biệt là với nhóm khách hàng ít nhạy cảm về giá.

"Đã có một sự xói mòn lòng tin nghiêm trọng", bà Jain nhận định, đồng thời cho biết bà nhận thấy "sự chùn bước ngày càng tăng, cùng sự mệt mỏi lớn trước lạm phát và bối cảnh đầy thách thức mà nhiều người Mỹ đang phải đối mặt".

Các thương hiệu nói không với Black Friday cũng đang nhắm tới việc thu hút sự chú ý của người tiêu dùng ngay cả khi điều đó không chuyển hóa thành doanh số ngay lập tức, qua đó truyền tải một thông điệp hoặc ghi điểm thiện cảm.

Thương hiệu áo khoác ngoài của Anh là Buffalo Systems cho biết họ không tham gia Black Friday vì là một doanh nghiệp nhỏ sản xuất ngay tại Vương quốc Anh. Trong khi đó, nhà bán lẻ đồ dã ngoại của Mỹ là REI đóng cửa toàn bộ hệ thống vào ngày Black Friday và cho nhân viên nghỉ một ngày để ra ngoài tận hưởng thiên nhiên.

The Ordinary, thương hiệu chăm sóc da thuộc tập đoàn mỹ phẩm khổng lồ Estee Lauder, cũng đóng cửa các cửa hàng trong ngày này và thay vào đó tổ chức các buổi hiến máu nhân đạo tại New York và Toronto.

Bà Amy Bi, phó chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu toàn cầu tại The Ordinary, cho biết tâm lý mua sắm bốc đồng dịp Black Friday thường khiến mọi người mua những món đồ không cần thiết hoặc không phù hợp với làn da của họ. Việc tạm dừng bán hàng trong ngày này là cách để khuyến khích người tiêu dùng "sống chậm lại".

Tiếp thị chống Black Friday

Các thương hiệu nhỏ hơn có thể khó lòng hy sinh cú hích doanh số rất cần thiết mà Black Friday mang lại. Thay vào đó, họ dựa vào lối tiếp thị đi ngược số đông để tạo dấu ấn riêng.

UpCircle, một thương hiệu mỹ phẩm của Anh chuyên tận dụng bã cà phê, vỏ yến mạch và các phụ phẩm ngành thực phẩm khác để làm kem dưỡng và tẩy tế bào chết, vẫn tung ra các chương trình giảm giá Black Friday của riêng mình. Song song đó, họ quảng bá triết lý chống lãng phí qua các bài đăng trên Instagram nhằm chỉ trích tình trạng sản xuất thừa và tiêu dùng quá mức, sử dụng những tiếng lóng trên mạng xã hội như "lấp đầy bãi rác".

Black Friday bắt nguồn và trở nên phổ biến tại Mỹ nhưng đã lan rộng ra toàn cầu từ đầu những năm 2000, một phần nhờ sự thúc đẩy của Amazon và các nhà bán lẻ đa quốc gia khác.

Black Friday là "sự đối lập hoàn toàn với mọi giá trị mà chúng tôi theo đuổi khi gắn liền với rác thải và tiêu dùng ồ ạt", nhà sáng lập UpCircle, bà Anna Brightman, chia sẻ.

Tuy nhiên, những bài đăng mang thông điệp chống chủ nghĩa tiêu dùng của hãng lại thu hút rất nhiều sự chú ý trong một thị trường cạnh tranh gay gắt, bà Brightman cho biết. Cùng với đó, mức giảm giá 25% trên toàn bộ danh mục sản phẩm giúp thuyết phục khách hàng mới dùng thử món đồ đầu tiên của hãng. Chỉ trong vòng ba tuần quanh dịp Black Friday, UpCircle đã thu về tới 20% tổng doanh số bán hàng trực tuyến của cả năm.

Nguồn: Reuters