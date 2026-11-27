Một doanh nhân tại Ghaziabad, Ấn Độ, liên tục đổ bệnh và bất ngờ pháp hiện bị đầu độc bằng chì sau khi đi khám sức khỏe.

Theo NDTV, cảnh sát tại Indirapuram, Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã bắt giữ Renu Bhatnagar vào ngày 23/11, với cáo buộc âm mưu đầu độc chồng, con trai và cháu trai bằng chì để chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Renu Bhatnagar bị cảnh sát Indirapuram bắt giữ ngày 23/11 (Ảnh: NDTV)

Vụ việc bắt đầu được làm sáng tỏ khi ông Sushil Kumar Bhatnagar, chồng của Renu, liên tục gặp vấn đề về sức khỏe. Đáng chú ý, con trai và cháu trai của ông cũng mắc những căn bệnh không rõ nguyên nhân.

Gia đình ông Sushil sinh sống tại Vasundhara, thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Indirapuram. Ông là chủ một công ty du lịch đang hoạt động kinh doanh tốt.

Trước tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình cùng suy giảm, ông Sushil quyết định đi khám. Kết quả xét nghiệm cho thấy cơ thể ông có nồng độ chì ở mức độc hại.

Phát hiện này khiến ông nghi ngờ bản thân và những người thân đang bị đầu độc. Ngày 24/9, ông trình báo cảnh sát, cáo buộc vợ mình cùng các thành viên trong gia đình vợ âm mưu sát hại ông, con trai và cháu trai.

Gần 2 tháng sau khi ông Sushil trình báo, cảnh sát Indirapuram bắt giữ Renu vào ngày 23/11. Vụ án được khởi tố theo các điều khoản liên quan của Bộ luật Hình sự Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

Theo cảnh sát, trong quá trình thẩm vấn, Renu đã thừa nhận hành vi đầu độc và khai rằng động cơ của mình là lòng tham. Người phụ nữ này nhắm đến tài sản của chồng, bao gồm một công ty du lịch trị giá 5-6 crore rupee và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 2 crore rupee.

Trong đó, Renu là người thụ hưởng duy nhất của hợp đồng bảo hiểm. Theo lời khai, người phụ nữ cho rằng nếu chồng qua đời, toàn bộ tài sản sẽ thuộc về mình.

Từ suy nghĩ này, Renu quyết định trộn chì vào thức ăn của các thành viên trong gia đình với ý định giết họ.

"Chồng tôi sở hữu một công ty du lịch thành công trị giá 5-6 crore rupee, và anh ấy có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 2 crore rupee với tôi là người thụ hưởng duy nhất. Tôi nhận ra rằng nếu anh ấy chết, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tôi. Vì lòng tham, tôi bắt đầu trộn chì vào thức ăn của họ với ý định giết họ", Renu khai trong quá trình thẩm vấn.

Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ toàn bộ vụ việc và xác định liệu có người nào khác tham gia vào âm mưu này hay không.

Hiện chưa có thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Sushil, con trai và cháu trai sau khi vụ việc bị phát hiện.

Nguồn: NDTV