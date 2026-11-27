Chỉ định vươn vai và ngáp một cái thật dài, chú mèo Shota (11 tuổi) không ngờ lại ghi lại được khoảnh khắc có biểu cảm khó đỡ đến mức khiến hàng trăm nghìn người bật cười.

Khoảnh khắc trở thành bức ảnh để đời

Thời gian gần đây, nếu thường xuyên lướt mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh một chú mèo trắng đen với đôi mắt trợn ngược, miệng há rộng đến mức tưởng như vừa chứng kiến chuyện kinh hoàng. Từ những bài đăng hài hước đến các màn chế ảnh, biểu cảm khó đỡ của chú mèo xuất hiện dày đặc, trở thành một meme (hình ảnh hài hước) được dân mạng thích thú chia sẻ.

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau gương mặt gây cười ấy là một khoảnh khắc hoàn toàn tình cờ của Shota, chú mèo 11 tuổi đến từ Nhật Bản. Bức ảnh ban đầu được chủ nhân chụp lại khi Shota đang vươn vai và ngáp trên nóc tủ bát. Chẳng ai ngờ một giây phút ngáp ngủ bình thường lại tạo nên biểu cảm độc lạ đến vậy.

Hình ảnh chú mèo tràn ngập MXH Việt Nam

Hôm ấy, Shota đang nằm thư giãn thì bất ngờ đứng dậy, chuẩn bị vươn vai và ngáp. Thấy tư thế của chú mèo khá giống dáng mèo trong tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ người Pháp Pierre Bonnard, chủ nhân vội lấy điện thoại ra chụp lại, hy vọng ghi được một khoảnh khắc thật đẹp.

Thế nhưng, kết quả lại nằm ngoài mọi dự đoán. Thay vì dáng vẻ thanh lịch như mong đợi, Shota xuất hiện với chiếc miệng há rộng, đôi mắt trợn ngược, toàn bộ khuôn mặt như bị kéo căng lên phía trên. Biểu cảm vừa kỳ quặc vừa có phần đáng sợ khiến bức ảnh trông chẳng khác nào một cảnh trong phim kinh dị.

Chính chủ nhân của Shota cũng phải bất ngờ khi xem lại thành quả. Người này hài hước liên tưởng khuôn mặt của chú mèo với cảnh Đại Ma Vương Piccolo bị hút vào bình phong ấn Ma Phong Ba trong bộ truyện Dragon Ball (7 Viên Ngọc Rồng).

Ảnh: X@kiyo_dub_shine

Sau đó, người này đã chia sẻ lại bức ảnh cùng hashtag "Cuộc thi mèo có biểu cảm xấu", kèm lời chú thích: "Tôi vừa tìm được một hashtag tuyệt vời, quá phù hợp với Shota nhà mình nên đăng lại (cười)".

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Dưới phần bình luận, dân mạng liên tục để lại những lời nhận xét hài hước: "Đây thực sự là mèo sao?", "Xin trao giải nhất! Vừa buồn cười vừa đáng yêu", "Nhìn như đang biến thành yêu quái mèo vậy"...

Một số người còn cho biết bức ảnh khiến họ cười không ngừng, giúp mọi căng thẳng trong ngày dường như tan biến.

Từng là mèo hoang suýt bị ô tô đâm

Đằng sau biểu cảm khiến hàng trăm nghìn người bật cười là câu chuyện khá đặc biệt về Shota.

Theo chia sẻ của chủ nhân, khi còn là một chú mèo nhỏ, Shota từng một mình lững thững đi giữa đường trong khu phố và suýt bị ô tô đâm. Thấy chú mèo bé nhỏ gặp nguy hiểm, người này đã đưa Shota về chăm sóc, cho đến bệnh viện thú y kiểm tra sức khỏe và tẩy giun. Từ đó, Shota chính thức trở thành thành viên trong gia đình.

Có lẽ vì từng trải qua những ngày tháng không nơi nương tựa, Shota đặc biệt quấn quýt với chủ. Chú mèo thường đứng chờ bên ngoài nhà vệ sinh, phòng tắm; mỗi khi chủ đi làm về, Shota lại ngó qua cửa sổ phòng khách hoặc ngồi đợi ngay trước cửa ra vào.

Ảnh: X@kiyo_dub_shine

Chỉ cần chủ ngồi xuống hoặc nằm nghỉ, Shota sẽ lập tức tìm cách trèo lên đầu gối, bụng hoặc lưng, vừa nằm vừa phát ra tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện. Chú mèo cũng rất thích được vỗ nhẹ vào mông và thường chủ động quay người, nâng phần hông lên để "ra hiệu" cho chủ biết mình đang muốn được cưng nựng.

Trong nhà, Shota còn có một người bạn đồng hành tên Sora. Đây là chú mèo được chủ nhân đón về khoảng một năm sau khi nhận nuôi Shota. Khi ấy, Sora còn nhỏ và được một người quen giải cứu khỏi đàn quạ đang tấn công trên cánh đồng.

Shota thường xuyên liếm lông cho người bạn nhỏ, đôi khi còn trêu chọc khiến Sora phải nổi cáu. Tuy nhiên, cả hai vẫn thường cùng nhau ngồi quan sát bên cửa sổ, thực hiện nhiệm vụ "tuần tra" quen thuộc của những chú mèo.

Ảnh: X@kiyo_dub_shine

Theo chủ nhân, Shota là một chú mèo rất thích được mọi người chú ý. Ngay cả khi có bạn bè hoặc khách đến nhà, Shota cũng nhanh chóng chạy lại gần, cọ người và phát ra tiếng gừ gừ thân thiện. Đặc biệt, chú mèo khá háu ăn, thường xuyên đòi được cho ăn nhiều lần trong ngày mỗi khi cảm thấy đói.

Có lúc Shota trông vô cùng đáng yêu, đôi khi lại ra dáng một chú mèo lạnh lùng, nhưng phần lớn thời gian chú thích nằm dài thư giãn ở khắp nơi trong nhà. Shota cũng không phải một chú mèo quá to lớn, thỉnh thoảng còn khá vụng về.

Dẫu vậy, với chủ nhân, tất cả những nét tính cách ấy đều đáng yêu và đáng trân trọng. Người này chia sẻ rằng Shota chính là một thành viên quý giá, không thể thay thế trong gia đình.

Nguồn: Maidona News