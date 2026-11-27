Một nước Trung Á mua công nghệ của cả Trung Quốc và Hàn Quốc để làm gì?

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Theo Railway Pro, ngày 6/6/2024, Uzbekistan thông báo ký kết thỏa thuận triển khai dự án đường sắt Trung Quốc - Kyrgyzstan - Uzbekistan, đánh dấu một cột mốc quan trọng sau 27 năm chuẩn bị. Thỏa thuận liên chính phủ này tạo nền tảng pháp lý vững chắc, đưa dự án từ giai đoạn ý tưởng sang hiện thực.

Đường sắt Trung Quốc – Kyrgyzstan – Uzbekistan được xem là dự án chiến lược mang tính biểu tượng, góp phần tăng cường kết nối giữa Trung Quốc và Trung Á, đồng thời thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa ba quốc gia trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Tuyến đường sắt bắt đầu từ Kashgar (Trung Quốc), đi qua Torugart, Makmal và Jalalabad của Kyrgyzstan trước khi đến Andijan (Uzbekistan). Trong tương lai, hành lang này còn có tiềm năng mở rộng sang Tây Á và Nam Á, qua đó tăng cường đáng kể khả năng kết nối khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng chiều dài tuyến đường sắt được ước tính khoảng 523 km, trong đó 213 km nằm trên lãnh thổ Trung Quốc, 260 km thuộc Kyrgyzstan và 50 km còn lại ở Uzbekistan.

Đây là dự án có độ phức tạp kỹ thuật cao, đặc biệt tại Kyrgyzstan, nơi sẽ phải xây dựng hơn 50 đường hầm và 90 cây cầu. Tổng mức đầu tư toàn dự án được ước tính khoảng 8 tỷ USD.

Chưa đầy một tuần sau khi hoàn tất thỏa thuận, Uzbekistan tiếp tục gây chú ý khi công bố kế hoạch mua công nghệ tàu đường sắt hiện đại từ Hàn Quốc. Theo Yonhap News, ngày 14/6/2024, nhà sản xuất tàu hỏa hàng đầu Hàn Quốc Hyundai Rotem đã ký hợp đồng cung cấp tàu công nghệ cao cho Tập đoàn Đường sắt Uzbekistan.

Hợp đồng có giá trị khoảng 270 tỷ won (tương đương 195,7 triệu USD). Theo thỏa thuận, Hyundai Rotem sẽ cung cấp 6 đoàn tàu gồm 42 toa xe cho Uzbekistan. Không chỉ dừng ở việc cung cấp phương tiện, hợp đồng còn bao gồm các dịch vụ bảo trì và sửa chữa nhằm bảo đảm khả năng vận hành ổn định của hệ thống.

Cùng với hợp đồng thương mại này, Tập đoàn Đường sắt Hàn Quốc cũng ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Tập đoàn Đường sắt Uzbekistan. Hai bên sẽ hợp tác trong các lĩnh vực vận hành, bảo trì, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, hướng tới thúc đẩy sự phát triển của ngành đường sắt tại Uzbekistan.

Theo Railway Pro, việc sử dụng công nghệ và thiết bị đường sắt từ Trung Quốc không chỉ hỗ trợ Uzbekistan phát triển hạ tầng đường sắt mà còn bảo đảm tính tương thích với các tuyến do Trung Quốc xây dựng, qua đó phát huy lợi thế logistics. Trong khi đó, việc mua tàu từ Hàn Quốc giúp nước này tiếp cận thêm các công nghệ mới, tránh phụ thuộc vào một nguồn cung duy nhất. Về lâu dài, việc tiếp nhận công nghệ từ nhiều đối tác có thể tạo nền tảng để Uzbekistan từng bước nâng cao năng lực tự chủ trong lĩnh vực đường sắt.

Về công nghệ, hệ thống đường sắt Trung Quốc nổi bật nhờ mức độ tích hợp sâu các công nghệ số hiện đại như hệ thống điều khiển tàu dựa trên truyền thông (CBTC), cảm biến IoT (Internet vạn vật) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) phục vụ bảo trì dự đoán. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng phát triển các nền tảng thông tin hành khách kỹ thuật số tiên tiến.

Trong khi đó, công nghệ đường sắt Hàn Quốc được đánh giá cao ở thiết kế và kết cấu. Các đoàn tàu do Hàn Quốc sản xuất chú trọng khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng và bảo đảm an toàn, đồng thời được hỗ trợ bởi các công nghệ số tiên tiến trong điều khiển và giám sát.

Đáng chú ý, ngành đường sắt Hàn Quốc đã ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ hiện đại vào công tác quản lý nhà ga, bao gồm cảm biến IoT, công nghệ mô hình song sinh số (Digital Twin) 3D và phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Mua thêm tàu Hàn Quốc, đầu máy Trung Quốc và kế hoạch mở rộng hàng trăm km đường sắt

Những hợp đồng với Trung Quốc và Hàn Quốc mới chỉ là một phần trong chương trình hiện đại hóa đường sắt của Uzbekistan. Trong các kế hoạch được công bố từ năm 2025, nước này dự kiến mở rộng đáng kể đội phương tiện, đồng thời đầu tư vào cả vận tải hành khách lẫn hàng hóa.

Theo UzDaily ngày 14/11/2025, Uzbekistan dự kiến mua thêm 8 đoàn tàu cao tốc của Hyundai Rotem trước năm 2030, bên cạnh 6 đoàn tàu đã đặt mua. Các đoàn tàu bổ sung được định hướng phục vụ những tuyến Tashkent - Termez và Tashkent - Andijan, vốn đi qua các khu vực có địa hình đồi núi phức tạp.

Cùng với tàu cao tốc Hàn Quốc, Uzbekistan dự kiến mua từ Trung Quốc 38 đầu máy đường dài, 50 đầu máy dồn dịch và đầu máy dồn dịch hybrid. Nước này cũng lên kế hoạch sản xuất 250 toa khách, mua 23 đoàn tàu điện liên tỉnh, chế tạo 10.000 toa hàng và phục hồi hơn 6.000 toa hàng đang khai thác.

Đến tháng 9/2026, tại triển lãm InnoTrans ở Berlin, Uzbekistan Railways tiếp tục làm việc với Hyundai Rotem để chuẩn bị thỏa thuận cung cấp 8 đoàn tàu mới. Hai bên còn trao đổi về việc phát triển cấu hình toa VIP và nâng cấp một số toa trên các đoàn tàu hiện có. Đây là bước tiếp theo trong quá trình xúc tiến, hoàn thiện thông số kỹ thuật, chưa đồng nghĩa hợp đồng mua 8 đoàn tàu đã chính thức được ký kết.

Ở cấp độ hạ tầng, Uzbekistan cũng đang đặt ra những mục tiêu lớn hơn. Theo Cổng thông tin điện tử Uzbekistan, từ năm 2026, nước này sẽ bắt đầu chương trình xây dựng thêm 500 km đường sắt. Riêng năm 2026, kế hoạch bao gồm 110 km tuyến mới kết nối thủ đô Tashkent với các huyện Buka, Pskent, Bekabad, Bayavut và thành phố Nurafshan.

Một dự án đáng chú ý khác là tuyến đường sắt cao tốc riêng Tashkent - Samarkand. Thay vì chỉ tăng số đoàn tàu chạy trên mạng lưới hiện hữu, việc xây dựng tuyến chuyên biệt được kỳ vọng giúp nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn thời gian di chuyển và giảm áp lực lên các đoạn đường sắt đang khai thác với mật độ cao.

Không chỉ mở rộng tuyến mới, Uzbekistan còn xem xét đầu tư nâng cấp các đoạn đường sắt quan trọng như Maktaaral - Syrdarya, Angren - Pap, Tashguzar - Baysun - Kumkurgan, Tashkent - Samarkand và Tukimachi - Angren. Theo thông tin từ Chính phủ Uzbekistan, khoản đầu tư khoảng 100 triệu USD cho các dự án nâng cấp này có thể giúp tăng năng lực thông qua của những đoạn tuyến liên quan thêm 25-30%.

Như vậy, chiến lược của Uzbekistan không chỉ dừng ở việc mua thêm tàu mà còn bao gồm mở rộng mạng lưới, nâng cấp các tuyến hiện hữu và tăng năng lực vận tải hàng hóa. Đây là điều kiện quan trọng để những phương tiện mới có thể phát huy hiệu quả khai thác.