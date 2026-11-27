Vụ việc xảy ra tại Thái Lan đã được camera an ninh trong cửa hàng giặt là ghi lại toàn bộ diễn biến.

Một người đàn ông Thái Lan vừa ra đầu thú với cảnh sát vào hôm thứ Ba, ngày 24 tháng 11, và thừa nhận hành vi tạt axit vợ mình tại tiệm giặt ủi nơi cô làm việc ở Chanthaburi. Nạn nhân hiện vẫn đang được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Nghi phạm, được xác định là Woraphot, đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát Kaeng Hang Maeo vào khoảng 9 giờ sáng, sau khi tòa án ban hành lệnh bắt giữ với cáo buộc hành hung gây thương tích nghiêm trọng.

Hình ảnh nghi phạm tấn công nạn nhân trong tiệm giặt là.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 10 giờ 47 phút sáng hôm thứ Hai, ngày 23 tháng 11, tại một tiệm giặt ủi nằm trong khuôn viên một trạm xăng ở xã Tha Chang, huyện Mueang, tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Woraphot đã tạt axit vào vợ mình là Patcharawan, 31 tuổi, trước khi chạy ra một chiếc xe bán tải rồi lái xe rời khỏi hiện trường.

Người vợ đang được điều trị tại bệnh viện.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã thú nhận hành vi trong quá trình thẩm vấn và khai với các điều tra viên rằng anh ta đã để lại chiếc xe bán tải tại nhà một người quen.

Woraphot khai với cảnh sát rằng anh ta tấn công Patcharawan vì ghen tuông, nghi ngờ vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác. Anh ta cho rằng vợ mình trở nên xa cách và luôn giữ kín điện thoại cá nhân.

Nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra.

Nghi phạm khai rằng họ đã sống chung khoảng 11 năm và có một cậu con trai 11 tuổi. Hắn cũng thừa nhận trước đây từng hành hung nạn nhân.

Chị gái của Patcharawan cho biết Woraphot từng có hành vi bạo lực với em gái mình trước đó và thậm chí còn đe dọa giết cô. Patcharawan khẳng định cô dự định thực hiện các thủ tục pháp lý và không có ý định hòa giải với đối tượng này.

Patcharawan đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ phần da bị tổn thương. Theo thông tin, cô vẫn đang phải chịu các cơn đau đớn dữ dội và gặp khó khăn khi mở miệng để ăn, nên chỉ có thể dùng thức ăn dạng lỏng.

Các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang ngực để kiểm tra xem hóa chất có gây ảnh hưởng đến phổi của cô hay không. Dự kiến, cô sẽ cần tiếp tục được chăm sóc y tế và trải qua thêm một vài ca phẫu thuật nữa.

Vụ việc này xảy ra sau một vụ tạt axit khác được ghi nhận tại Kanchanaburi vào tháng 8, khi một người phụ nữ 32 tuổi bị bỏng hóa chất trên khoảng 10% cơ thể. Nạn nhân cáo buộc rằng bạn đời của cô cùng một người bạn của hắn đã tạt axit vào cô khi cả nhóm đang ở trong xe ô tô trên một tuyến đường tránh.

(Theo The Thaiger)