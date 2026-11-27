Sau mâu thuẫn với hàng xóm, một gia đình ở Hàng Châu, Trung Quốc, phát hiện mạng WiFi gần nhà mang tên ám chỉ con trai 8 tuổi của họ.

Tháng 4 năm ngoái, anh Dương chi 7 triệu NDT (khoảng 25 tỷ đồng) mua một căn hộ tại Hàng Châu, Trung Quốc, với mong muốn con trai 8 tuổi có điều kiện học tập tốt hơn. Tuy nhiên, gần đây, gia đình bất ngờ phát hiện một mạng WiFi gần nhà mang tên “701小孩替人挡灾”, tạm dịch: “Đứa trẻ phòng 701 gánh họa thay người khác”.

Anh Dương nghi ngờ người đặt tên mạng WiFi là hàng xóm sống ở căn hộ 601, ngay tầng dưới nhà mình. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ một vụ mâu thuẫn tiếng ồn xảy ra hồi mùa hè.

Anh Dương kể, khi ấy hai bé trai là con của người thân đến nhà chơi. Trong lúc nô đùa, các bé gây ra tiếng ồn khiến hàng xóm ở tầng dưới phàn nàn. Sau đó, chủ căn hộ 601 đã sang trao đổi về vấn đề này. Gia đình anh Dương đã xin lỗi và nghĩ rằng mâu thuẫn được giải quyết.

Tên mạng WiFi “Đứa trẻ phòng 701 gánh họa thay người khác”

Tuy nhiên, sau khi phát hiện tên WiFi bất thường, anh Dương cho rằng sự việc có thể chưa thực sự được khép lại. Để xác minh nghi ngờ, phóng viên đã dùng điện thoại tìm kiếm mạng WiFi tại khu vực này và phát hiện tên mạng nói trên.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khi đứng trước cửa căn hộ 801 ở tầng trên, phóng viên không tìm thấy mạng WiFi này. Trong khi đó, khi xuống trước cửa căn hộ 601, tín hiệu lại hiển thị đầy vạch. Đây là cơ sở khiến anh Dương nghi ngờ hàng xóm tầng dưới có liên quan, song chưa đủ để xác định ai là người đặt tên mạng.

Sau khi phát hiện sự việc, anh Dương đã hai lần sang gõ cửa nhà hàng xóm nhưng không có ai trả lời. Gia đình tiếp tục nhờ ban quản lý chung cư hỗ trợ hòa giải, đồng thời báo cảnh sát và phản ánh với khu dân cư. Dù vậy, họ vẫn chưa thể trực tiếp liên hệ với chủ căn hộ 601.

Nhân viên quản lý chung cư cho biết đã nhiều lần gọi điện, để lại lời nhắn nhưng không nhận được phản hồi từ chủ căn hộ. Trong khi đó, phía khu dân cư xác nhận đã nắm được vụ việc và đang tìm hiểu.

Anh Dương cho biết nếu tiếng ồn từ gia đình thực sự gây phiền hà cho hàng xóm, họ sẵn sàng điều chỉnh và trao đổi để giải quyết ổn thỏa. Tuy nhiên, anh cho rằng mâu thuẫn giữa người lớn không nên bị trút lên một đứa trẻ. Những lời lẽ mang tính nguyền rủa như vậy là điều mà bất kỳ bậc cha mẹ nào cũng khó chấp nhận.

Theo Sohu