Chỉ vài tuần sau khi mua nhà, một phát hiện bất thường khiến cuộc sống của cặp vợ chồng đảo lộn.

Mua nhà là một trong những cột mốc đáng nhớ của vợ chồng Jessica và Johnathan Perry, sống tại Salvisa, hạt Mercer, bang Kentucky (Mỹ). Tháng 8/2026, cả hai chính thức sở hữu căn nhà đầu tiên kể từ khi kết hôn, với hy vọng xây dựng tổ ấm lâu dài cùng cậu con trai 5 tuổi.

Trước khi hoàn tất giao dịch, cặp vợ chồng đã thực hiện nhiều lần kiểm tra chất lượng bất động sản nhưng không phát hiện vấn đề bất thường liên quan đến sự việc sau này. Thế nhưng, chỉ khoảng 3 tuần sau khi mua nhà, một sự việc xảy ra khiến cuộc sống của cả gia đình dần đảo lộn.

Phát hiện bất thường chỉ khoảng 3 tuần sau khi mua nhà

Theo đài WKYT, sự việc bắt đầu vào một ngày Jessica ở nhà cùng con trai. Khi vừa bước ra ngoài để đổ rác, người phụ nữ bất ngờ nhìn thấy một con rắn xuất hiện ngay trên hiên nhà.

Jessica lập tức gọi điện cho chồng và cha mình để nhờ hỗ trợ. Ban đầu, gia đình cho rằng đây chỉ là một sự việc đơn lẻ. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, một con rắn khác lại xuất hiện. Tình trạng tương tự tiếp tục lặp lại khiến cặp vợ chồng không khỏi lo lắng.

Khoảng một tuần sau lần phát hiện đầu tiên, Johnathan cùng bạn xuống tầng hầm kiểm tra. Tại đây, họ tìm thấy thêm 2 con rắn trưởng thành cùng một số rắn con. Việc phát hiện những cá thể ở nhiều độ tuổi khác nhau khiến gia đình nghi ngờ chúng không đơn thuần bò từ bên ngoài vào mà có thể đã sinh sống ngay bên trong ngôi nhà.

Để tìm hiểu nguyên nhân, cặp vợ chồng quyết định thuê nhà thầu phá lớp bê tông ở khu vực hiên trước. Khi phần giữa của lớp bê tông được đập vỡ, bí mật bên dưới cuối cùng cũng lộ diện.

Hàng chục quả trứng rắn và dấu tích của những quả trứng cũ được tìm thấy. Theo Jessica, một số trông còn mới, trong khi số khác dường như đã tồn tại từ nhiều năm trước.

Tính đến thời điểm chia sẻ câu chuyện với truyền thông, gia đình đã phát hiện ít nhất 25 con rắn trong căn nhà mới mua.

Bí mật đằng sau biệt danh tồn tại hàng chục năm

Theo KJRH, sau những phát hiện liên tiếp, Jessica bắt đầu tìm hiểu về lịch sử của bất động sản mà mình vừa mua. Những thông tin nhận được từ những người từng sống tại đây khiến người phụ nữ càng thêm bất ngờ.

Một người từng sở hữu căn nhà tiết lộ rằng ngay từ khi ông còn nhỏ, nơi này đã được gọi bằng biệt danh "The Snake House" (Ngôi nhà rắn). Một người hàng xóm cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết cặp vợ chồng không được thông báo về sự xuất hiện của rắn trước khi hoàn tất giao dịch.

Những lời kể này khiến Jessica nghi ngờ tình trạng rắn làm tổ tại đây đã kéo dài hàng chục năm. Điều gia đình lo lắng nhất là bên dưới những phần nền móng khác có thể vẫn còn các ổ rắn chưa được phát hiện.

Những con vật xuất hiện trong căn nhà được xác định là rắn chuột, thuộc nhóm rắn không có nọc độc. Tuy nhiên, với một gia đình có trẻ nhỏ, việc thường xuyên bắt gặp rắn ngay trong không gian sinh hoạt vẫn gây ra không ít áp lực tâm lý.

Kể từ khi phát hiện sự thật, nhịp sống của gia đình Perry đã thay đổi hoàn toàn. Mỗi tối trước khi đi ngủ, hai vợ chồng lại phải cầm đèn pin kiểm tra tầng hầm và những ngóc ngách trong nhà để đảm bảo không có rắn xuất hiện.

Vừa mua nhà đã đối mặt với khoản chi phí hàng nghìn USD

Theo tạp chí People, dù mới sở hữu bất động sản từ tháng 8/2026, gia đình Perry đã phải đối mặt với khoản chi phí hàng nghìn USD để giải quyết vấn đề không nằm trong dự tính ban đầu.

Trước hoàn cảnh của cặp vợ chồng, một người bạn đã phát động chiến dịch quyên góp trên nền tảng GoFundMe nhằm hỗ trợ gia đình trang trải chi phí thuê các đơn vị chuyên kiểm soát và di dời động vật hoang dã.

Tuy nhiên, Jessica lo ngại việc bắt và di dời những con rắn được tìm thấy chỉ có thể giải quyết một phần vấn đề. Nếu thực sự tồn tại nhiều ổ rắn bên dưới nền móng, người phụ nữ cho rằng gia đình thậm chí có thể phải tính đến phương án phá bỏ toàn bộ ngôi nhà. Dù vậy, đây mới chỉ là kịch bản mà Jessica lo sợ, chưa phải kết luận chính thức của đơn vị chuyên môn.

Câu chuyện của gia đình Perry cũng là lời nhắc nhở đối với những người có ý định mua nhà. Bên cạnh việc kiểm tra chất lượng xây dựng, hệ thống điện, nước và kết cấu công trình, người mua cũng nên tìm hiểu lịch sử bất động sản, môi trường sống xung quanh, tình trạng tầng hầm và những khu vực khó quan sát.

Bởi đôi khi, những vấn đề gây tốn kém nhất lại nằm ở những vị trí khó phát hiện trong quá trình kiểm tra trước khi mua nhà.

Theo WKYT, KJRH, People